李八方online︱黃之鋒終於大學畢業喇

聽日就24歲生日嘅前香港眾志秘書長黃之鋒，今日（12日）喺社交網站宣佈「喜訊」，唔係娶老婆，而係2014年入學後曾經三度入獄嘅佢，經過6年幾許風雨，終於大學畢業，佢笑晒口拎住校方確認信影相留念，話總算完成一個心願。咁之鋒畢業有冇大計？好簡單，就係Stay and Fight。

黃之鋒今日喺Facebook話，收到公開大學學分承認及畢業組來信，確認佢已經完成社會科學學士（政治及公共行政）課程，Second Up畢業，佢形容14年入學至今6年可謂歷盡波折，曾經因為被判囚坐監而停學，仲試過喺荔枝角收押所裏應試，自己都成日自嘲話雨傘幾多年佢就讀咗幾多年，所以順利畢業都係完成心願。

一般人大學畢業就煩搵工，真正踏入社會大個仔，但係對2012年已經投身社運、政圈嘅黃之鋒嚟講，就冇非常強烈嘅感覺，佢話自己前路受官司訴訟、政治風暴所限，個人都唔可以太有人生規劃，受限制離境唔可能去海外深造，喺香港又唔知幾時會再被判監禁而難以進修，就連人身自由都可能倒數緊，不過佢唔係放負，反而好積極，選擇更專注投入公共事務，要留港作戰，Stay and Fight咁話喎。

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