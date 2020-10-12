乳豬商人向酒店職員提供86萬回佣 換取1700萬生意

急凍乳豬商人涉嫌於4年內向多間高級酒店的燒味職員提供逾86萬元回佣，以換取酒店向其訂購總值逾1,700萬元的乳豬，並且不對乳豬的質素作出投訴。涉案商人被控4項串謀行賄罪，案件今在區域法院開審。控方透露，涉案酒店包括喜來登、洲際及港島海逸君綽。

男被告張志超（47歲）否認4項串謀向代理人提供利益罪，案發日子為2014年1月1日至2018年1月3日。按照控罪次序，涉案人士分別為經營「南海一號」的藍海餐飲控股有限公司的僱員陳生濱、在海景嘉福洲際酒店工作的德厚投資有限公司僱員陳朝暉、港島海逸君綽酒店僱員馮國邦，以及香港喜來登酒店僱員「林仔」。被告被指向各人分別提供約13萬至28萬元回佣。

控方開案陳詞指，被告經營「張深記」向食肆供應急凍乳豬。案中陳朝暉是洲際酒店中菜餐廳「海景軒」的燒味主廚，馮國邦則是港島海逸君綽的燒味部一廚。4間涉案酒店或食府於4年間向張深記訂購共逾4.5萬隻乳豬，涉款超過1,773萬元，當中洲際涉及的乳豬超過10萬公斤。

控方指，涉案人士以每隻乳豬數目計算回佣金額，每月結算。廉署於2018年秘密監視被告與陳生濱交收，被告將裝有7,000多元現金的中式信封交給陳，廉署隨後拘捕被告。

被告在警誡下曾承認有關回佣做法已持續約10年，他會向酒店職員提供每隻豬70元回佣，並知道這樣做可能犯法。辯方爭議有關招認不可呈堂。暫委法官鍾偉強押後至明早續審，開展案中案程序。

【案件編號：DCCC429/19】

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