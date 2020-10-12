美國大選如何影響世界格局（賀江兵）

美國社會空前撕裂，世界格局正在變化之中。由於新冠疫情全球大爆發，香港、新疆、台灣等問題，中印邊界衝突，文明國家對中國看法急轉直下。文明世界民眾對中國加速轉差評，文明國家的政府必須尊重民意，否則就得下台走人。這是各國政府對話變得空前強硬的基礎。

10月6日，皮尤研究中心發佈了一份近期報告，調查對象是14個經濟發達的民主國家，日本人對中國持負面看法的比例最高達86%，澳洲81%、韓國75%、英國74%、美國73%、加拿大73%、德國71%、法國70%、意大利62%。澳洲比去年增加了24個百分點，戰狼外交「成果纍纍」。

美國和西方對中國敵對和圍堵發端於兩年多前的中美貿易戰，特朗普政府對中國商品加徵關稅外，還在科技、金融、軍備、外交、新聞、教育等諸多領域制裁中國，率先引發美國民眾對中國不滿，之後，特朗普政府企圖聯合盟友全方位圍堵中國，上周在東京結束的美日澳印四國外長會議，蓬佩奧稱四國將建立常設機構，這一組織就是「亞洲版北約」。

雖然，民主黨總統候選人拜登表現得沒特朗普強硬，但是，選後中美對抗趨勢難以改變，美國參眾兩院早已形成共識，特別是今年7月生效的《香港自治法案》中明確要求總統不制裁、豁免誰要做出解釋，解釋後國會不滿意，總統必須制裁。歷史上這樣的法案尚屬首次。無論誰當美國總統，對抗中國幾乎沒有任何迴旋餘地。

大選後將有法律大戰

民主、共和兩黨主要政策完全對立，民主黨集全黨之力試圖把特朗普趕下台。四年前特朗普所謂的「通俄門」，獨立檢察官調查兩年多也沒實據。後來，眾議院通過「通烏門」彈劾特朗普，被參議院定為無罪。上周眾議院議長佩洛西稱她將再次彈劾特朗普，一個在任總統四年被調查、正式和威脅彈劾三次可能空前絕後，更搞笑的是她稱特朗普身體不好。我估計特朗普早已轉陰性，她要是真彈劾可能就會公佈體檢報告打臉。

民主黨人為何如此痛恨特朗普？他可是幾乎兌現全部競選承諾，正因為如此，他們才感到巨大的恐懼。因為，特朗普還有一個承諾沒有兌現：把希拉莉送進監獄，抽乾華盛頓政壇腐敗沼澤。希拉莉針對特朗普的「通俄門」指控得到了奧巴馬的支持，拜登也是知情者，並被指動用FBI、中情局監聽構陷特朗普競選團隊，特朗普公開表示：把他們三個都送進監獄。

佩洛西搬起的石頭狠狠地砸在自己和拜登的腳上了。兩次彈劾沒有扳倒特朗普，卻查出拜登的兒子亨特．拜登在其父親當副總統期間：在烏克蘭石油天然氣公司領空餉；從前莫斯科市長夫人那裏收取350萬美元；與其父一起乘坐「空軍二號」到中國訪問，之後獲得天津一家公司股份。去年底，特朗普轉述一篇文章稱佩洛西的兒子小保羅．佩洛西在烏克蘭有類似醜聞。

佩洛西最早表態說讓拜登不要在大選日馬上承認落敗，賀錦麗稱黑命貴運動大選後會繼續。司法部長巴爾稱，四年前的構陷特朗普案子會在選後起訴。如果拜登輸了，民主黨肯定會把特朗普告到最高法院；如果特朗普敗選，他也肯定會向最高法院提起當選無效之訴。美國最高法院現有八名大法官，特朗普已提名一個保守派大法官，大選前會在共和黨佔多數的參議院通過，最後的官司按照派系分是6：3；首席大法官有時候也支持自由派，這時候會是5：4。這就是民主黨不惜代價要阻止大法官通過的短期原因。

賀江兵

中國金融學者