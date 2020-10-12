港大畢業生咬斷警手指受審 控方指受驚不會引起咬噬動作

防暴警去年7月14日闖入沙田新城市廣場，引發激烈警民衝突，多人被捕。其中有港大畢業生被指以雨傘打警司兼且咬斷警員手指，事後被控襲警、對他人身體加以嚴重傷害罪、蓄意傷人、公眾地方擾亂秩序行為共四罪。他不認罪，今在區域法院受審。控方將傳召腦科專家出庭作供，表明文獻並無記載人會於受驚嚇時作出咬噬動作。

現年24歲的被告杜啟華被指當日在新城市廣場襲擊警員葉卓軒、意圖使高級警司梁子健身體受嚴重傷害、非法及惡意使偵緝警長梁啟業身體受嚴重傷害，以及作出擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。

控方開案陳詞指，當晚有數百名示威者在沙田區進行反修例抗議後，進入新城市廣場聚集，當中有不少人襲擊警員，包括掟水樽及雨傘等硬物，造成混亂。控方指當時商場四樓有一不知名人士朝下層掟雜物，而身穿白色短袖恤衫、灰色褲、紅色襪的被告站在其附近。及後被告在商場三樓拾起地上雨傘，用以襲擊警員20355葉卓軒。

控方又指，被告在商場中庭持傘衝向高級警長梁子健。梁子健跌倒後，被告用右手抓其背部、左手襲擊其頭部。梁遂用手阻擋，導致無名指受傷。而偵緝警長梁啟業及同僚在商場三樓制服被告，其間梁啟業用手按住被告頭部，被告激烈反抗，並咬斷梁啟業右手手指末端甲床。

控方指，商場閉路電視、公開影片及圖片均拍下被告上述犯案過程，將會呈堂。

醫療報告顯示，高級警長梁子健的右手無名指遠端指骨骨折。至於偵緝警長梁啟業，其右手無名指遠端指骨完全折斷，被診斷為粉碎性骨折，需接受斷指再接駁手術。

控方腦精神科專家證人認為，被告的施襲行為出於自願，因為其咬噬力強勁，導致梁啟業的手指粉碎性骨折；而對右眼區域疼痛作出的反應，並不存在咬噬情況。此外，沒有文獻記載在驚嚇刺激下咀嚼肌會作出咬噬動作，而且咬噬的反應時間，遠短於辯方腦精神科專家根據現場影片所估計的被告咬噬時間。

此外，控方精神科專家指，被告沒有重覆、強逼行為或專注力不足症，而咬指甲或搔抓皮膚等亦非衝動行為。辯方專家證人沒提供證據顯示被告行為屬衝動而非有預謀。控方另檢取了涉案商場閉路電視片段，製成合共76張光碟呈堂。

【案件編號：DCCC778/19】

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