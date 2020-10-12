武漢肺炎︱旅業兇員工寫衰推薦信逼「自願」離職 關注團體促設失業援助

疫情下失業率上升，有關注基層勞工的組織批評保就業計劃未能惠及僱員，要求政府在新一份《施政報告》中推出失業援助金。

職工盟主席吳敏兒指，保就業計劃未能保證僱主將津貼用於原有的員工，反讓僱主有空間在領取津貼後找藉口把員工裁走，現行的罰則阻嚇性明顯不足。而目前遣散費和長期服務金均與強積金對沖，認為只有失業援助金才能為失業人士提供直接幫助。

之前從事旅遊業的柯先生指，自己在今年9月接獲公司通知，要求其即時「自願」離職，並簽署作實。他稱曾要求公司提供證明文件，列明他是因疫情下行業不景而被解僱，惟對方回應稱「可以，但唔保證封信會點寫」，又指若柯願意簽署自願離職文件，便會確保他的推薦信「唔會有唔好嘅嘢寫落去」。他最後因希望日後重返行業而無奈妥協。

曾為餐廳收銀員的明姐亦曾被公司先後要求「跑數」、放無薪假、因餐廳縮短營業時間而要扣薪等，令原本1.2萬多元的月薪扣至剩下9,000多元。

吳敏兒稱個案顯示保就業計劃未能幫助僱員，「當啲錢到咗僱主手，佢哋呢個人頭嘅利用價值瞬即就會完結！」

香港社會工作者總工會外務副會長張志偉稱，長遠的失業援助制度仍需研究，但希望政府就今年疫情先設立失業援助金。如設立期限，讓失業人士在失業的首半年會獲得最多為原有薪金一半的津貼。

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