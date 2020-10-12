【本報訊】一名37歲小學男教師透過手機遊戲《第五人格》結識未成年女玩家，送出遊戲武器作餌博取信任，之後誘騙女童視像通話或發送裸照及影片，來換取稀有武器。其中一名8歲女童母親赫見女兒手機內藏自拍裸照，揭發事件報警。警方發現至少七名女童受害，暫控教師一項「利用、促致或提供未滿十六歲的人以製作色情物品」罪，今在沙田裁判法院提堂。

上月6日，一名38歲女子報案，指其8歲女兒早前玩手機遊戲時認識一名男子，疑被對方誘騙發送不雅照片，以換取遊戲武器。

任教深水埗一小學

新界南總區重案組接手調查後，上周五早上，在九龍灣拘捕涉案37歲姓邱男子，在他手機內發現數名懷疑未成年少女的20張不雅照及三段影片，以涉嫌「利用、促致或提供未滿十六歲的人以製作色情物品」、「向十六歲以下兒童作出猥褻行為」及「管有兒童色情物品」三罪將他拘捕。

被捕教師在深水埗一間小學任教，警方調查顯示，他前年12月至今年9月透過手機遊戲的通訊功能隨機認識受害女童，初時會向她們無條件送出虛擬武器，以減低她們的戒心及交換聯絡方法。之後透過社交平台與女童交談，並藉詞可向她們提供稀有武器，利誘她們傳送不雅相及影片交換。

案中8歲女童8月時認識涉案教師，據悉，教師曾與女童視像通話，其間促使她作出自摸等不雅及猥褻行為。據知不雅照片包括全裸照，另拍攝到女童私處及胸部。警方指，其餘六名受害女童的確實年齡仍有待調查，暫未有證據顯示，疑犯任教的學生是受害人之一或曾受騷擾，會向校方進一步調查及確認。

手機逃生遊戲《第五人格》前年推出，玩家可選擇成為到處躲藏的生存者，或抓捕生存者的監管者。