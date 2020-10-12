港鐵車門受阻 男生認妨擾但否認襲警

去年9月2日開學日，網民發起「超合作運動」，圖阻市民上班以迫使各界罷工。有19歲男生響應號召，在樂富站以雨傘阻礙港鐵車門關上，今日在觀塘裁判法院承認一項公眾妨擾罪，但否認兩項襲警罪。涉案警員作供稱，當時受到被告衝擊，被撞至手臂麻痹及痛楚。辯方下載新聞片段逐格播放，顯示被告並無衝擊，而是警員連環向被告揮動警棍，警員或因用力過度與失去重心才會受傷。

被告賈雲龍（19歲）承認一項公眾妨擾罪，案情摘要指當日為新學年開學日，有人在社交媒體網站呼籲網民在多條港鐵線主要轉車站阻礙交通運作。早上7點45分，被告在旺角站手持印有7.11圖樣的雨傘遮擋自己，阻礙車門。其後有人將一把啡色雨傘交給他，被告登上往調景嶺方向列車，並在樂富站下車。其間他打開兩把雨傘，令列車無法駛離月台。港鐵職員上前阻止，但無人理會。

被告其後被捕，向警方供稱響應連登號召，當日離開天水圍寓所，前往佐敦與友人會合，一行約十人隨後前往港鐵多個車站，以雨傘阻擋車門維持兩分鐘，企圖癱瘓列車服務。被告於今年3月1日以公眾妨擾罪名被拘捕。

警員A今作供稱，當時見到被告兩手各持一把雨傘的尖端位置，高舉並以手柄指向A。A隨即高叫「警察」，意圖喝止，惟被告不予理會，並以上半身撞向其右手臂。A大叫「佢打警察」，又見同僚箍住被告，被告仍不停掙扎，於是向其大腿揮動警棍。

證人同意警員率先向被告揮棍

辯方大律師吳宗鑾盤問警員A時指出，警員當日錄取的口供聲稱，被告是以上半身撞向他的上半身，作供時卻指是撞向右臂，A最後更正稱：「我相信兩樣都有撞。」

辯方庭上將網上下載的當日新聞片段逐秒播放，看到A用警棍由上至下、從左到右打向已被警員B箍實的被告。A亦從中觀察到自己「睇個款似失平衡，想搵啲嘢扶實」。辯方指出，被告當時並無激烈反抗，也無逃走，只不過是為了避開A的警棍才不斷向後退縮。A不同意。辯方又指，A聲稱被告掙扎，實是A的主觀判斷。A反駁稱只是畫面見不到而已。

A同意辯方所指，被告在後退時才舉起雨傘，亦同意當時有警員率先向被告揮棍。但他不同意被告是為了避開警棍才舉傘，亦不同意被告僅只後退、沒有衝撞，也不同意被告沒有反抗。

【案件編號：KTCC282/20】

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