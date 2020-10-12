12港人送中︱拒評赴深圳時會否轉達被捕家屬訴求 林鄭：每個禮拜都係問呢啲問題

12名涉偷渡到台灣的港人遭公安拘押在深圳鹽田看守所超過一個半月，至今家屬無法與被捕者接觸、家屬委託的律師亦未能與被捕者會晤。一直未見積極協助12名港人的特首林鄭月娥，適逢於本周三應邀前往深圳出席深圳特區成立40周年慶祝大會，身為香港特區行政長官的她，屆時會否向深圳當局轉達家屬欲探望被捕者的訴求？林鄭今天在記者表明不評論，又指記者每星期都係「問呢個問題」。

《蘋果》記者今天在林鄭宣佈押後《施政報告》記者會問及林鄭，會否在此行中向深圳當局轉達12名港人家屬希望探望被捕人士、會否親自了解12名港人有否受到酷刑對待，以及目前身體狀況時，林鄭只說：「每個禮拜喺（政府總部）呢度（記者）都係問呢啲問題」。

她又重彈舊調，強調12名港人是在棄保潛逃期間，在另一司法管轄區犯法，正接受內地的法律處理，直指：「我唔想再評論任何有關佢哋（12名港人）喺呢方面嘅事」。

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