定向教練藏鐵鎚被控 警疑利誘：話自衞就冇事

去年11月10日荃灣遊行，有定向教練遭警方截查，其間被指大吵大鬧兼揈手揈腳，又在背囊藏有一把鐵鎚。涉案教練被控一項抗拒警務人員罪及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今在西九龍裁判法院開審。辯方表明爭議被告的招認口供內容，直指拘捕警員曾向妹夫任職警員的被告稱：「見你係自己人，你話自衞就冇嘢架喇。」

被告定向教練劉俊宏（42歲）被控一項抗拒警務人員罪及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他於案發當日在荃灣河背街73號外抗拒警員58828王紹熙（譯音），並且管有一把鐵鎚。案件由裁判官施祖堯審理。

辯方表明將爭議被告的口頭招認及補錄口供內容，指警員沒有作出警誡或告知被捕後權利，又指被告曾向警員聲言鎚是作行山之用，但有警員向被告稱：「你咁講唔得架喎，搵鬼信你呀？見你係自己人，你話自衞就冇嘢架喇。我哋唔係諗住搞你嘅，調查過冇嘢，就會放你。」警員又於警署內向正在哭泣的被告稱：「唔好喊啦，做埋啲嘢，就放你走架喇。」警員又要求被告抄寫聲明及簽名，但沒有解釋內容。

警否認不讓被告站起 「可能係個地下跣」

偵緝警員王紹熙供稱，案發時隸屬荃灣重案組第一隊。因應當日區內有遊行集會，中午開始當「特別更」。當晚8時半，因接報市中心一帶有人非法集結、堵路及破壞商店，故有驅散行動，並截查可疑人士，「檢查是否有漏網之魚」。

王供稱，重案組與荃灣反黑組同事便衣出勤，分駕兩車前往荃灣聯仁街。晚上9時許，他下車後穿過咸田街到河背街進行巡邏，在對面行人路看見被告與另一人同行，兩人穿上黑衫黑褲，戴上黑色口罩、帽及背囊，引起王的懷疑。而王則身穿印有黃色警察字樣的黑色風褸，委任證掛在風褸的左口袋。

王稱當時與被告相距5米，他上前表露身份。被告立即向咸田街方向跑走，另一男子則向眾安街相反方面跑。他上前追截時，被告跑了四、五步便「自己左腳疊右腳，自己跌低咗」。他與同事上前按住跌在地上的被告，並警告他謂「咪郁，警察」，惟被告「不斷係咁鬧我哋，手腳不停係咁揈」，高呼「死黑警、行開」並講粗口，又揈開警員的手。

王形容被告嘗試起身但不成功，否認是警員不讓他起身，「佢自己跣啫，可能係個地下跣」，又指被告「好似癲咗咁」。其後另一反黑男警上前協助，第二次警告被告不要郁動。三名警察一齊將被告按在地上，「反返轉佢個人，令他面向地下」，鎖上手銬後扶被告坐起，並執拾他的背包返回行人路。

羈留人士通知書上未列明已閱讀 警：唔清楚喎，我冇留意

王在被告面前搜其背包，搜出黑帽、膠眼鏡、鎚仔等物。王指，當搜出鎚仔時，即時警誡被告謂「我依家拉你藏有攻擊性武器」，被告當時則稱「我攞嚟自衞」。他又指當時被告右邊面部擦損，但被告稱不需要看醫生。及後王在警署接見室向被告發出羈留人士通知書，被告簽名。至於通知書上為何沒有刪去「我已閱讀／我已覆讀」選項，王稱：「我唔清楚喎，我冇留意。」王稱自己或同袍沒有作出威迫利誘以令被告招認的行為，亦沒有教被告如何回應警方提問。

王又指，被告在未被鎖上手銬前情緒激動，及後卻「平靜返晒，唔出聲」，而帶上警車及回到警署，被告沒有顯得傷心，他亦沒有對被告講過任何安慰話。

在辯方盤問下，王指當時用「比平常大聲的聲線」講「警察」兩字，被告聞言立即逃跑；及後被告遭截停時大聲叫「死黑警」等字眼，他亦以同樣聲浪警告被告，「大家情緒都咁高漲，我都好大聲」。王更於庭上示範聲浪大小，大聲疾呼「警察咪郁」，同意當時是「儘量可以幾大聲就幾大聲」。

辯方質疑：個手銬有冷靜成份？

至於被告一上手銬便平靜兼再無反抗的說法，王稱同意被告聲嘶力竭地嗌「死黑警」，維持超過一分鐘。辯方質疑：「一戴手銬就即刻安靜咗？個手銬有冷靜成份？」王稱不清楚。

辯方向警員指出，被告當時與友人同行，聽到有人大嗌「企喺度」，並有兩人跑向被告方向，被告因此亦跑走，及後跌倒。其後有警員壓住被告身體，被告動彈不得，但有警員屈曲被告的手，令他感痛楚。後來被告被帶到一道牆邊跪下，有警員壓他的面部貼牆，這時才有警員表露身份。

辯方續指，被告當時向王稱：「我行街食飯咋，咩都冇做過架，我唔會做犯法嘢架，我妹老公都係做警察架。」王搜到鎚仔後，被告稱是「行山用」。王反問：「行山使乜用鎚仔呀？」又謂：「唔得架喎，搵鬼信呀？見你自己人，話自衞就得架啦。」被告當時哭着點頭。

回到警局，被告仍在抽泣，王遞上一張紙巾給被告，並稱：「唔好喊啦，做埋啲嘢，就放你走架喇。」王又在記事冊中指出一頁謂：「嗱，寫你話自衞架咋。」隨即掲到最後一頁，著被告簽名，其間沒有讓被告閱讀內容，亦沒人向他作出警誡或說明被捕權利。王對辯方上述說法一槪否認。聆訊繼續。

同案另一名被告陳俊生（24歲）亦被控一項抗拒警務人員罪，指他同日同地抗拒另一名警員，他於今年6月獲控方撤銷控罪，准以1,000元自簽守行為兩年結案。

【案件編號：WKCC942/20】

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