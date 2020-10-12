12港人送中︱Lunch哥到飛行服務隊總部遞請願信 促「拎返良心」向公眾交代

12名涉偷渡到台灣的港人遭公安關押逾一個半月，民主派及家屬連日為事件奔走，至今卻未獲任何消息。「Lunch哥」李國永（David）今日（12日）到政府飛行服務隊總部遞交請願信，要求飛行服務隊正面回應事件，「拎返個良心出嚟，同公眾交代事件，唔好再逃避」。飛行服務隊派出一名代表到門外接信，附近有便衣警員及保安協調及監察現場情況。

連日到各處遞交投訴及請願信的David，今午再到飛行服務隊總部，遞交一封致飛行服務隊總監胡偉雄的請願信。David指，目前已有多項證據證明12名港人遭送中當日，疑有警員乘坐飛行服務隊定翼機高空監察港人快艇，認為對方有責任向公眾交代事件經過，以及解釋執行相關任務的原因，以釋除公眾疑慮。他希望總監胡偉雄可與他、或其他政治人物及家屬會面交代事件，「唔好再喺度逃避」。

David稱，自己一直都有關注事件，憂慮被拘留多時的12位港人，在中國「應該受到好多唔人道嘅對待，希望佢哋可以盡快返嚟香港」。他又表示，不相信港府在事件中「無角色」，認為其有責任保護香港人安全，並呼籲他們盡快回應家屬訴求，了解和調查事件，而非袖手旁觀。

多名警員及機場保安戒備

David指，如良久後仍未收到回覆，不排除會再作進一步行動，又提到至今已向不同政府部門投訴至少7次、遞交請願信4次，而暫時除特首辦有簡短回覆外，其他均未有回應。David早前因參與公眾活動被罰停學，目前已恢復上課，今早亦有回校。今年中六、作為應屆DSE考生的他，認為學業「主要都係靠自己，返唔返學唔係太大影響」，又指校方目前未有再對他參與公眾活動有任何跟進。

因應David的交信活動，飛行服務隊總部門外，有機場警區警察公共關係科警員、多名便衣警員及機場保安在場戒備，David亦一度被警員要求檢查身份證及搜身。

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