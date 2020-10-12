吳文遠擺街站被控聲量過大 報警途人稱「言論自由唔係大晒」

社民連秘書長吳文遠早前在黃埔街頭擺設街站，其間用大聲公呼籲市民簽名支持爭取全民失業援助保障，後來大批警員到場，聲稱接獲投訴指街站發出的音量過大。吳於兩星期後接獲法庭傳票，被控以一項擴音器聲量過大罪名。案件今在九龍城法院開審，辯方中段陳詞引述上訴案例，指有狗主因狗隻吠叫10分鐘而被票控，最終脫罪，直言：「狗吠10分鐘都忍到，人講政治內容3分鐘都忍唔到。」控方則指需時預備陳詞，要求押後案件。裁判官張天雁押後案件至10月23日續審。

傳票控罪指吳文遠於今年5月16日下午在紅磡道與德民街交界使用擴音器，聲量造成姚永麟煩擾的根源。

報警投訴吳文遠的途人姚永麟今出庭作供，表示居於案發地點附近的海濱南岸，當天他下午5時30分與妻女打算往茶餐廳吃下午茶，其間橫過紅磡道馬路時聽見嘈吵聲。姚看見吳文遠正在街站使用揚聲器呼叫宣傳口號，但他沒留意口號內容。

姚認為吳此舉「好嘈、好危險」，音量蓋過妻子的聲音以及車輛響號的聲量。姚認為若過馬路的人不能聽見車輛響號，或會發生事故，遂報警要求吳降低聲量。其後警方回電指吳不合作，若姚欲追究，可正式投訴吳；姚認為自己義不容辭，同意就事件作證。

警認噪音管制執法無指引 不會考慮基本人權

辯方盤問姚，他途徑時有否留意該街站屬於社民連，姚回答稱有留意，但對街站旗幟內容沒有興趣。辯方再問姚有否留意街站桌子上擺放籌款箱，姚稱沒有留意，並補充謂只知吳文遠屬於民主派陣營。辯方問姚有否考慮或者有人對吳的宣傳內容感興趣，姚指沒有考慮，並謂「人人做抗爭都有理由，有人唔鍾意聽可以報警」。

辯方問姚是否因討厭吳或其政見才報警，姚答謂對方政見與他無關，又指只是要求對方調低音量，並非要對方滅聲。辯方問姚是否想過吳當時正在行使其言論自由，姚稱「言論自由唔係大晒，點解要考慮佢言論自由」，又指自己只會考慮對方聲量是否「嘈到自己」。

高級警員黃玉群供稱，當日接報到場，看見吳使用揚聲器，發出刺耳聲響，指罵政府抗疫無能，要求政府成立全民失業保障基金。黃要求吳調低聲量，惟吳拒絕，指其聲量屬法律容許程度，反指黃需用噪音分貝計量度聲響。黃解釋指警方執法指引毋須量度聲量，並在記錄吳的個人資料後稱將會票控他。

黃在盤問下透露，警員執行《噪音管制條例》時沒有書面指引，只會因應情況執法。辯方遂問黃執法時是否不會考慮別人的基本人權，黃答謂：「冇錯。」

辯方陳詞時表示，環保署的嘈音管制條例寫明，公眾地方的定義不包括進行牟利等其他活動的地方，而吳當時街站設有籌款箱。

【案件編號：KCS513210/20】

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