武漢肺炎︱何栢良指已爆第四波疫情或急劇惡化 促加強檢控違規食肆酒吧

本港武漢肺炎疫情仍未斷纜，更不時出現源頭不明確診個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台節目表示，疫情明顯出現反彈，認為是踏入第四波，提醒市民要小心疫情或短時間內進一步惡化。雖然收緊防疫措施會嚴重影響經濟，但何認為在迫不得已情況亦要收緊；並加強巡查食肆等高危場所及增加檢控違規情況。

政府早前推行全民檢測時，引起不少專家對計劃成效存疑，其中何栢良就曾表示因嚴格管理自己生活，故不會參與檢測。特首林鄭月娥隨後批評有專家、醫生和一些人抹黑全民檢測，是出於政治計算。

何栢良今接受港台節目《千禧年代》訪問，是他8月底暫停當時幾乎每日在商台的訪問環節後，再於電台發表有關疫情意見。他表示，現時除了群組個案外，差不多全部確診個案都是源頭不明，而且大部份患者在食肆和酒吧等高危場所受感染，故呼籲市民小心，不排除疫情會在短時間內急劇惡化。

何栢良認為，本港當放寬社交距離措施時，疫情就出現反彈；相反一收緊，疫情則受控，但收緊措施會嚴重影響經濟，建議在迫不得已情況下才收緊。他又認為，政府應在疫情未進一步惡化前，設法令防疫措施有效落實，例如在繁忙時間加緊巡查食肆、酒吧等高危場所，若遇明顯違規個案，應增加檢控。

西醫工會：強制有病徵病人檢測料難實行

政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨指，政府全民檢測計劃資源錯配，認為應增強政府門診和私家醫生派樽檢測，並強制有病徵人士做病毒檢測。何栢良今亦表示，現時檢測量仍然不足，政府應增加派發及收集樣本瓶地點，及延長服務時間，增加市民接受檢測的意欲。他說，若市民對臨時檢測中心用作收集樣本的反應良好，建議政府將中心作為冬季高危時間的常設安排。

不過，西醫工會會長楊超發在港台節目表示，現時大部份家庭醫生，如發現病人有任何病徵，都會呼籲病人做病毒檢測，但只有約一半病人願意做，坦言醫生成功勸喻的機會不大，但檢測呈陽性反應的「命中率」則很高，每100名接受檢測的病人，會有1、2人最終確診；相信很難做到。

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