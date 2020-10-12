西貢六地或可納郊野公園免建丁屋 終院判環團勝訴當局須再徵詢

漁護署轄下的郊野公園及海岸公園管理局於2013年認定西貢海下及白腊等6幅「不包括土地」不適合納入郊野公園範圍，令土地可隨時興建丁屋。環團成員陳嘉琳質疑局方決定，入稟申請司法覆核。陳雖獲判勝訴，但她質疑局方不徵詢郊野公園及海岸公園委員會意見一事，卻遭駁回，陳就此提出上訴。終審法院五名法官今一致裁定陳上訴得直，局方必須就涉案6幅西貢不包括土地每一幅是否適合併入它們各自周邊的郊野公園，逐一徵詢委員會的意見。

本案答辯人是郊野公園及海岸公園管理局總監。2011年，答辯人擬訂工作文件，當中包括已更新的指定新郊野公園或擴展現有郊野公園的準則，目的是評估是否把「不包括土地」併入現有的郊野公園。答辯人徵詢委員會的意見後，委員會認可相關準則。2013年，答辯人根據該準則，評估6幅西貢「不包括土地」、即海下、白腊、土瓜坪、北潭凹、鎖羅盤及田夫仔，認為該些土地不適合併入周邊的郊野公園。因此，答辯人決定不建議指定該等土地為郊野公園；在作出此決定前，答辯人沒有徵詢委員會意見。

上訴人陳嘉琳早前申請司法覆核，指根據《郊野公園條例》第5(1)(b)條，委員會須對答辯人就郊野公園及特別地區、包括建議中的郊野公園及特別地區所擬訂的政策及計劃，作出考慮並向答辯人提供意見。

不過，高等法院早前裁定，「政策」及「計劃」是指在高度一般性的情況下所制定的原則及藍圖或方案，裁定有關評估既非關乎郊野公園的「政策」，亦非關乎郊野公園的「計劃」。

終審法院則指，「政策」一詞是指一套一般原則，可導引至或指向達成一項目標。而「計劃」一詞則較為具體，是指一個行動計劃、一個項目或方案，或一系列打算中的活動、事件或將來的行動，藉此落實一項政策。若一項政策或計劃涉及到某個與郊野公園相關的事宜，不管是實際或是建議中，它都「關乎」郊野公園。

答辯人擬訂的工作文件，當中列明新準則，對多幅不包括土地作出評估，以決定是否將其指定為郊野公園，屬於「政策」一詞範疇，而有關評估則屬於條例下「計劃」一詞的意思，因為它們是落實保護54幅不包括土地這個政策計劃的一部份。這個計劃「關乎」那些毗鄰的郊野公園，或是「關乎」建議中的郊野公園。故此，答辯人必須就是否將該6幅不包括土地併入它們周邊的郊野公園，徵詢委員會的意見。

【案件編號：FACV5/20】

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