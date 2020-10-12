老字號發光發亮 街頭夜景輝煌歲月

西環森美餐廳牛牛招牌、佐敦澳洲牛奶公司的碗型招牌、雞記麻雀的公雞招牌，這些多年來發光發亮為街道夜幕添上艷色衣裳的霓虹光影，終敵不過一紙清拆令，突然消失於熟悉街角。團體「街招」認為招牌不但是香港街頭夜景的重要一員，亦是訴說香港輝煌歷史的導賞員，如昔日米舖會設水磨石招牌，反映老香港的經濟活動。招牌上的書法字、霓虹燈製作技術，同樣是文化遺產，可惜在這個都市，越具特色的東西越是留不住。

「街招」創辦人Kevin指，以往不少食肆會按店舖類型製作特色招牌，如佐敦麥文記及澳洲牛奶公司均設大型招牌，後者的招牌更有2個碗型霓虹燈以標示其招牌菜，包括燉蛋及燉奶，據知2店均有意保留招牌，卻敵不過屋宇署清拆行動，招牌2018年被拆卸。佐敦亦有火鍋店甚至將招牌設計成火鍋爐，亦具特色。

成外國人對香港的印象

Kevin稱，除霓虹招牌，昔日不少老店會以水磨石作為招牌，「以前嘅店舖會響嗰度做好耐，招牌就較永久性」，如荷李活道一帶有已結業米舖遺下水磨石招牌，「睇到招牌就知以前有米舖，反映唔同時代嘅香港故事、當年有咩商業活動。」

屬中大歷史系出身的香港歷史專頁「港識多史」成員Godfrey認同招牌有其歷史文化價值，「20、30年代以書法字體招牌多，好多出名書法家寫招牌，例如歐建公等，之後亦出現畫畫嘅招牌，至70、80年代就越來越多霓虹招牌。」霓虹招牌亦是外國人眼中的香港印象，不少日韓或荷里活電影中的香港亦充滿霓虹燈招牌。

他直言不少招牌因屋宇署行為被拆卸十分可惜，公眾安全固然重要，「政府話因為安全，但根本係假對立，其實招牌可以加固、復修，政府只會拆卸棄掉，唔理背後價值，將個波推畀業主。」他呼籲市民多留意身邊特色招牌，期望以輿論壓力增加社會對招牌去留的關注。

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