【本報訊】特首林鄭月娥自今年1月16日後再無現身立法會，她周三將到立法會發表新一份《施政報告》。留任的21位民主派議員表明會發動議會抗爭，但同時要面對可能踩中國安法紅線的風險。有民主派議員直言，在議會抗爭或會踩中以國安法第22條「顛覆國家政權」罪，但仍會盡力表達反對聲音。工黨張超雄承認，面對有權用盡的政府，抗議比以往困難，他傾向「合理、不暴力」的形式，以語言和標語抗議。

工黨張超雄議員出席now新聞節目《大鳴大放》時表示，民主派本周三立法會會議有抗議行動，初步共識是特首進場前後均有行動，最基本的會有「言語和標語上的表達」，實際操作要再討論，他承認抗議方式比以往困難，在國安法陰霾及有權用盡的政權下，政權會以本意是保護議員的《權力及特權條例》反告議員。

團結力量 謹慎行動

議員以往在表達政見時，與保安發生不情願的肢體衝撞，最終亦被政權控告。張超雄認為目前環境下，議員要格外謹慎，「不能亂衝亂撞，要以合理、不暴力的方式表達」。張又表示一年過後將「收山」退出政圈，他認為議會每一個決定應放在延續運動，不在於個人政治得失。

另有民主派議員承認，張超雄指出的風險確實存在，民主派當日選擇留任，也清楚明白留任議員面對兩難局面，一方面公眾對留任議員有期望，另一方面國安法第22條的「顛覆國家政權」罪列明，「嚴重干預、阻撓、破壞特區政權機關依法履行職能」是犯罪行為，最高刑罪是終身監禁。所以民主派考慮議會抗爭手法時，不能鹵莽，「國安法最恐怖係唔知對手會點用」；所謂22條中所謂的「非法手段」，政權可以引《權力及特權法》控告議員，相信不同議員會各自考慮，但議員會團結用「勇氣與智慧」的方式來達到表達不滿的目標。民主派會議召集人胡志偉不願就民主派行動方向作評論。

事實上，今年4月立法會內會接近半年未能選出主席，港澳辦及中聯辦連續兩星期發炮，更將事件升級至國家層面，出面插手打壓，數度發聲明批評內會副主席郭榮鏗惡意拉布，又指他涉嫌公職人員行為失當，就是將議會抗爭說成嚴重罪名的例子，雖然最終沒有DQ郭榮鏗議席，不過幾個月後降臨港版國安法，就明文針對阻撓政府機關運作的人，屬「顛覆國家政權」行為。