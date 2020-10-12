11幼園雜費逾$5,000　疫潮下料加價

【本報訊】教育局昨公佈《幼稚園概覽》，除早前已公開的幼稚園學費及膳食費，概覽亦提供上學年幼稚園雜費供家長參考。多間幼稚園雜費總計逾5,000元，有元朗區幼稚園雜費更逾7,500元。有業界人士估計，武肺疫情令學校收生不足兼開支增加，雜費開支有加價壓力。

《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年》（《概覽》）網上版昨公佈，除列明各校本學年學費外，也列出上個學年校服、書包、茶點、書本、練習簿、作業和文具及寢具等學校為家長代辦的雜費費用。

去年有至少11間幼稚園的雜費逾5,000元。其中元朗商會幼稚園雜費高達7,531元，主要包括逾1,700元茶點費及分別逾1,500元書本費和練習簿、作業費。嶺南幼稚園（小西灣）上個學年雜費亦達6,943元，金額較18/19學年升逾9%，其中茶點費達2,900元。

疫情反覆 需採購額外物資

幼兒教育人員協會主席甄可安指，疫情持續反覆，不少學校今個學年採購了額外物資，以免學生要共用文具或餐具。他續指政府早前雖曾向幼稚園派發防疫津貼，不少學校亦願意與家長共度時艱，惟他相信部份學校仍會將少量防疫開支成本轉嫁文具費或書簿費上，故兩者金額將較去年再加約5%。

另外，教育局指現時共有36所幼稚園獲批准收取超過核准上限的報名費，有關報名費金額由50至2,800元；而獲批准收取超過核准上限註冊費的幼稚園共有7所，有關註冊費金額由1,200元至25,000元。

翻查資料，獲局方批准超收報名費至2,800元的幼稚園為香港學堂國際學校。根據該校收費證明書，其幼稚園全年學費高達近15萬至20萬元。