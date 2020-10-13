國產口罩充日貨　政府靠目測驗收

【本報訊】港府自誇防疫措施滴水不漏，但驗收口罩卻渣流攤。本報早前踢爆有政府口罩供應商以國貨冒充日本貨，物流署原先辯稱有抽驗樣本，但拒絕交代詳情，最終記者引用《公開資料守則》，該署始承認收貨時只會目測口罩表面及中層熔噴布外貌、以及口罩是否按要求具備三層隔層；有需要方會將口罩樣本交予認可化驗所化驗。

議員斥「搵人命較飛」

本報今年8月踢爆有政府口罩供應商以中國製口罩冒充日本口罩，包裝註明非醫用。當時物流署回覆指，涉事供應商已提供約3,200萬個口罩，涉款9,775萬元，全數存放署方倉庫內，並未分發予部門；又指已撤銷相關供應商的採購合約，並會追討損失。海關亦就事件拘捕兩人。

物流署當時聲稱驗收口罩時，會抽驗樣本，記者遂追問抽驗程序及比例等細節，惟署方避答。及後本報按《公開資料守則》要求公開相關資料，該署延至上周三回覆，指會抽驗每批收到的口罩，包括目測口罩表面有否污迹或破損、口罩有否三層隔層等。

署方指已就涉事口罩進行獨立測試，惟因個案已進入法律程序，未能公開結果；至於每次抽驗口罩的樣本數目及次數，亦以同樣原因拒絕公開。

民主黨議員林卓廷認為，物流署驗收口罩靠目測完全「唔科學」，無法確保品質是否達標及能否有效抵擋病毒。林批評署方「搵人哋條命去較飛」，認為署方應獨立化驗口罩的效能，「抗疫嘅嘢唔可以求求其其，應該要好嚴謹去做。」

本身是醫生的立法會議員郭家麒斥物流署驗收口罩匪夷所思，做法等同增加供應商「造假」機會，不負責任。他指政府口罩會交予其他部門包括衞生署、入境處及社署等前線人員使用，若口罩不合格，有機會增加病毒傳播風險。

熟悉口罩製作的中文大學化學系前講師鄺士山（K. Kwong）批評政府抽驗口罩過程「馬虎」兼失職，質疑上述情況或是「溝貨」，「呢啲現象成日都有，開頭畀你批貨OK，之後就換咗其他嘢」，建議由專業人士抽驗，或以儀器檢測口罩標準。