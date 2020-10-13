武漢肺炎︱強國口罩充日本貨 物流署睇咗當驗咗　

港府自誇防疫措施滴水不漏，但驗收口罩就只靠目測。《蘋果》早前踢爆有政府口罩供應商以中國貨充日本貨，物流署最新回覆指收貨時只會目測口罩表面及中層熔噴布外貌，以及口罩是否按要求具備3層隔層，有需要方會將口罩樣本交予認可化驗所化驗。

《蘋果》今年8月踢爆有政府口罩供應商以中國製口罩充當日本口罩，於包裝註明非醫用，據當時物流署回覆指，涉事供應商已提供口罩約3,200萬個，涉款9,775萬元，全數存放於署方倉庫，並未分發予任何政府部門；又指已撤銷相關供應商的採購合約，並會向其追討損失。海關亦就事件拘捕兩人。

物流署當時指，在驗收口罩時，會按程序抽驗樣本，記者遂追問相關抽驗程序，以及檢驗的項目細節，惟署方一直避而不答。及後《蘋果》按《公開資料守則》要求公開相關資料，署方周三回覆指，會抽驗每批收到的口罩，包括目測口罩表面是否有污迹或破損、口罩是否有按要求訂明的3層隔層和口罩中層熔噴布外貌等。

署方又指，現時已就涉事口罩獨立測試，惟因個案已進入相關法律程序，可能會損害個案的公正審判而未能公開；至於每次抽驗口罩的樣本數目及次數，亦以同樣原因拒絕公開。

郭家麒斥縱容供應商造假

民主黨議員林卓廷認為，驗收口罩靠目測完全「唔科學」，既無法確保品質是否達到招標要求，更無法確保口罩可以抵擋病毒，林批評署方「搵人哋條命去較飛」，認為署方在抽驗口罩時，應獨立化驗口罩的效能，「抗疫嘅嘢唔可以求求其其，應該要好嚴謹去做」。

本身是醫生的立法會議員郭家麒表示匪夷所思，指口罩作用是抵抗病毒傳播，品質必須及格，包括阻隔飛沫的能力、表面是否防水等，「目測係做唔到嘅」，須交由化驗所等檢驗，署方現時做法等同增加供應商「造假」機會，直斥是不負責任。

他又指，物流署採購的口罩會交予其他部門使用，衞生署、入境處及社署等前線人員等需近距離接觸市民，若口罩不合規格，有機會增加病毒傳播的風險。

熟悉口罩製作的中文大學化學系前講師鄺士山（K. Kwong）批評，政府抽驗口罩過程馬虎兼失職，「如果咁都測試到，全世界都係好口罩啦，佢根本就唔識」，質疑上述情況或是「溝貨」，「呢啲現象成日都有，開頭畀你批貨OK，之後就換咗其他嘢」，建議由專業人士抽驗，或以儀器檢測口罩標準。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！污迹