武漢肺炎︱袁國勇倡強制有病徵者做檢測 燒味店咖啡店等「一腳踢」屬高危需加強防疫

本港步入第四波疫情初期，爆發多個群組本地感染。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早在商台節目中建議，本港應該考慮強制所有病徵的人士包括輕微病徵者，都需要強制接受武漢肺炎病毒檢測，衛生署等部門可以獲授權，強制安排他們檢測。他亦警告，若本港疫情不受控，到冬天時可能有幾萬人受感染，過千人死亡。

袁國勇說，本港在夏天第三波疫情期間，約4,000人感染、100人死亡，若冬天再出現缺口，本港可能有高達10萬人感染，一千人死亡，強調有關估計並非要增加市民擔心，而是因為病毒在夏天存活時間較短，在冬天則可以存活較長時間，人類身體炎症反應在冬天亦較嚴重。

他指本港過去9個月控疫措施仍有不足，有病徵的人士亦未能全部完成病毒測試，故建議強制有病徵者接受病毒檢測，私家醫生亦要配合，若發現有輕微病徵人士需要求對方接受檢測，如果不配合，可將資料轉交衞生署及警方跟進。

袁國勇稱，明白市民對疫情厭倦，但呼籲仍要提高警覺，而本港持續有人從海外入境，現時邊境控制主要靠檢測及隔離14日，但有些患者的潛伏期可以超過14日，所以無可避免造成防疫缺口，或仍有病毒傳入的個案。

他認為社區控制方面，最重要是在高危控制點有針對措施，尤其一些市民會除下口罩的地點。他舉例在燒味店買燒味，由斬料、收錢及包裝由一個人包辦，對方雙手可能接觸過鈔票，而鈔票上有病毒，這些就是高危控制點，而一些咖啡店亦有與燒味店相似的情況，在街市等地方又未能廣泛使用八達通等非接觸性電子交易。

他指如果在高危控制點做好針對措施，但再有漏網之魚，就需要有檢測計劃配合，而之前的全民測試得出陽性比率極低，如果資源有限，應把測試放在一些容易找到最多有病徵患者的地方。

袁讚揚內地出現零星個案時，即採取封區、封城的防疫措施，令疫情控制得很好，但在香港是否適用，要考慮市民是否能接受。

港大研究發現，已廣泛臨床應用的含金屬抗潰瘍藥物能顯著降低武漢肺炎病毒載量，同時緩解病毒相關炎症，具備臨床應用作為抗病毒藥物的潛力。袁國勇強調，藥物的劑量有不同，呼籲市民不要自行購買相關藥物治療，如果大量服食，可以引致重金屬中毒。

籲醫管局員工或管理層找新出路 不要無規無矩或咄咄逼人

另外，醫管局向2月初缺勤的醫護人員發出信件，要求他們確認缺勤日期和告知缺勤原因。袁國勇被問到對事件的看法時，稱不評論獨立事件，但認為香港過去能夠成功，是因為每個人都盡力做好自己工作，同時對其他人寬容，不會因為一些事情，令到社會分化分裂嚴重。他指無論是員工或管理層都必須找到新出路，不是無規無矩，亦不是咄咄逼人，任何解決方案都可以有文明或野蠻的方法，要思考怎樣做才是對香港好。

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