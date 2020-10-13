港版國安法︱人大常委會二次審議《國旗法》修正案 要求民眾升旗時行注目禮

全國人大常委會正於北京召開，全國人大常委民建聯譚耀宗估計，今次會議將通過內地的《國旗法》及《國徽法》修正草案。

央視早前報道，二次審議稿增加了規定，包括中央政府駐港澳特區行政區有關機構等專門機構，應當在工作日升掛國旗並懸掛國徽；有條件的幼稚園也要參照學校的規定升掛國旗；展覽館、體育館也應在開放日升掛、懸掛國旗。

至於國家機關和武裝力量的徽章，可以將國徽圖案作為核心圖案，公民在莊重場合也可以佩戴國徽徽章，表達愛國情感；而中小學應當將國徽作為愛國主義教育的重要內容，教育學生了解國徽的歷史和精神內涵。

早前報道：李八方online︱被指掛不合規格國旗 民建聯疑違國旗法？

研於圖書館增加懸掛國旗地點

人大常委會曾於8月討論《國旗法》及《國徽法》修正案，嚴禁倒掛及丟棄國旗，但該次會議未有表決。港台報道，譚耀宗指常委會今（13日）早報告了二次審議的修訂內容，包括增加懸掛國旗的地點，例如圖書館等，亦要求升國旗時，民眾要行注目禮等，明天會展開分組討論。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！