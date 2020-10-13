第四波殺到　政府無意關酒吧

【本報訊】中秋長假後，本港共有最少50宗本地確診個案，更出現酒吧、院舍等感染群組。有傳媒引述消息指，防疫措施將於本周四到期，政府傾向維持現有措施，即暫不關閉酒吧等高危場所。

有線新聞昨引述消息指，雖然本月至今出現最少50宗本地確診，約三分一屬不明源頭，但政府傾向維持現有防疫措施，暫時沒計劃關閉酒吧，惟若有新增群組，政府會即時檢討相關措施。政府又研究修例賦權衞生署強制某些人士檢測，以便一旦有大型群組爆發時，可強制相關群組人士檢測。

瑪嘉烈10樣本樽遺收集站

雖然政府擬維持現有防疫措施，但港大感染及傳染病中心總監何栢良昨接受港台節目訪問時指，近期除群組個案外，差不多全部確診個案均源頭不明，大部份患者經酒吧及食肆染疫，他警告疫情明顯出現反彈，認為已踏入第四波，提醒市民要小心疫情或短時間內急速惡化。但他承認收緊防疫措施會嚴重影響經濟，認為在迫不得已下才需收緊。他促請政府在疫情未惡化前，應加緊巡查食肆、酒吧等高危場所，加強檢控違例者。

西醫工會會長楊超發則表示，大部份家庭醫生會勸喻有病徵病人檢測，但只有約一半病人願意，形容成功率不太理想，但命中率高，每百個檢測病人即有二、三人確診，建議政府考慮津貼願意接受檢測病人的部份診金，並建議在診所設立樣本樽收集箱，由政府派人收集，增加病人檢測誘因。

另瑪嘉烈醫院公佈，該院專科門診部原應上周六收回的10個深喉唾液樣本，被發現遺留收集站，未有即時送往化驗室。為免影響測試結果，院方已聯絡受影響人士重新提交樣本，院方向受影響病人致歉，將加強職員培訓及檢討流程，避免同類事件再發生。