退休警與子爭樓：佢反口想要晒

【本報訊】年近八旬的退休沙展26年前購入長沙灣樂年花園單位，擔心臨將退休難獲銀行按揭，遂與當時23歲的長子聯名以208萬元購入單位。惟沙展去年要求兒子將單位轉名不果，兩父子鬧上法庭。案件昨於高院開審，沙展自言思想傳統，重男輕女，曾以長子之名申建丁屋，協議三名子女可每人分得一層，但強調實質業權仍在他手，收租直至百年歸老。他自言「分配咗嘅嘢都可以拎返」，因為「樓係我起，錢係我出」，而他從沒想過兒子「咁忤逆」。

指被告僅要錢時聯絡

原告黎漢添（78歲）認為被告即長子黎子能（48歲）違反信託責任，入稟要求法庭頒令單位屬他一人。原告在庭上透露，中五畢業後加入警隊，曾在指揮及控制中心負責接聽999報案熱線，又曾在警察訓練學校擔任步操導師。他與妻子均為南丫島原居民，自言思想傳統，重男輕女。夫婦育有兩子一女。

原告謂自1999年起，最少四次借款75萬元予被告，用以支付買樓首期或開寵物店，惟被告還款無期。雖然父子二人後來關係疏離，但原告說仍「鍾意」長子，卻不覺被告關心他，更認為被告只會在有金錢需要時才與家人聯絡。

被告一方稱，1992年當他是大學生時，原告已將南丫島一幅土地送贈給他。但原告反駁，當年只為利用被告丁權申建丁屋，才將地轉名，絕非送贈。當時並已說好，三名子女各可分得一層，但實質擁有權仍在他手，以收租直至夫婦二人百年歸老。

原告又解釋，1998年全數贖回樂年花園物業後，沒有要求被告歸還一半業權，因「冇諗過佢咁忤逆，咁唔聽話，反口想要晒」。聆訊今續。

案件編號：HCA744/18