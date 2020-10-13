被告妹夫當差　辯方指警誘認罪

【拒捕案】

【本報訊】去年11月10日荃灣遊行，一名42歲定向教練遭警方截查，其間被指大吵大鬧兼揈手揈腳，背囊內被搜獲一把鐵鎚。涉案教練被控拒捕及在公眾地方管有攻擊性武器罪昨受審，辯方表明爭議被告的招認口供內容，指被告的妹夫任職警員，當日負責拘捕的便衣警曾向被告稱：「見你係自己人，你話自衞就冇嘢㗎喇。」

「自己人話自衞就得」

被告劉俊宏被控11月10日在荃灣河背街73號外抗拒警員王紹熙（譯音）並管有一把鐵鎚。

偵緝警員王紹熙供稱，當晚9時許與隊員到河背街巡邏，見被告與另一男子穿黑衫黑褲故起疑，遂上前表露身份，兩男跑走，其中被告跑了數步跌低。王按住他，惟被告「不斷鬧我哋、好似癲咗咁」，高呼「死黑警、行開」，又揈開王的手。

王稱在被告背包搜出鎚仔，被告在警誡下稱「我攞嚟自衞」。王又指被告未被鎖手銬前情緒激動，及後「平靜返晒」；又指沒利誘被告招認，亦沒教被告如何答警方提問。辯方質疑，王稱被告聲嘶力竭地嗌「死黑警」逾一分鐘，但「一戴手銬就即刻安靜咗？個手銬有冷靜成份？」王稱不清楚。

辯方向王指出，被告當晚聽到有人叫「企喺度」，並有兩人跑向被告方向，被告因此亦跑走及跌倒。被告曾向王表示：「我行街食飯咋，咩都冇做過㗎。我唔會做犯法嘢㗎，我妹老公都係做警察。」被告稱鎚仔是行山用，王稱：「咁講唔得㗎喎，搵鬼信呀？見你自己人，話自衞就得㗎啦。」被告當時哭着點頭。

回到警局被告仍在抽泣，王遞上紙巾稱：「唔好喊啦，做埋啲嘢放你走」，並着被告在記事冊簽名，惟沒讓他看內容，亦沒說明被捕權利。王全部否認。聆訊今續。

案件編號：WKCC942/20