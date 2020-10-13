設賣淫網 扯皮條富婆囚三年

【本報訊】年輕時曾任陪酒及妓女、婚後居住半山豪宅的六旬婦開設及營運六個賣淫網，並叫家中兩名菲傭接聽客人電話，安排俄羅斯及委內瑞拉等不同國籍妓女到酒店提供上門性服務，九年間營業額估計高達6,600萬元，警員多次放蛇後搗破淫網。六旬婦及較遲認罪的菲傭早前承認一項串謀依靠他人賣淫收入為生及五項洗黑錢罪，昨日分別判囚三年及七個月。

法官胡雅文判刑指，首被告黃佩𤧟（68歲）為案中主腦，辯方早前求情指她所患的焦慮及抑鬱症狀在她營運賣淫網站前已存在，而被告非第一時間認罪，她稱候審期間要承受很大精神壓力，屬咎由自取；考慮被告年齡、淫網規模、被告所得的財政利益等，就依靠賣淫收入及她承認的三項洗黑錢罪，各判監二年八個月，部份同期執行，總刑期三年。

「接線」菲傭囚七個月

至於次被告Jo-An Evera Palpal-Latoc（42歲），法官指她角色次要，與早前認罪的另一菲傭罪責相若。她害怕被終止家傭合約才協助首被告，其後有錄口供協助控方指證首被告，判監七個月。

同案另一菲籍女子Jeanette Villaflores Gallego去年已承認串謀依靠賣淫收入為生，判監十個月，目前已返回菲律賓。黃早前求情透露，同居男友揭發她曾做妓女後一度拒絕同床，及後她因年老才做「扯皮條」賺錢。

案件編號：DCCC83、463/19