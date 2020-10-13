文革2.0︱梁振英「文革式」發佈教師資料疑違私隱條例 許智峯向公署投訴

狙擊教育界多時的全國政協副主席梁振英，今天在個人社交媒體發佈18名教育工作者的控罪和案情，當中更列出各人任職的學校等資料。民主黨許智峯批評有關做法，猶如對教育界進行文革式批鬥，指梁振英嚴重違反私隱條例，並計劃向個人資料私隱專員公署投訴，及不排除提出私人檢控。

許智峯指，私隱專員公署的條例早已列明，即使是公開可尋找到的個人資料，使用時都必須考慮本來發佈相關個人資料的目的，否則可能違反私隱條例；直斥梁振英只為滿足政治目的，令18名教師未定罪就受到公審。

許續指，公署指引已列明須考慮被公開資料的當事人的合理期望，若將多項個人資料重新整理及發佈，導致當事人被人錯誤推斷，例如影響工作崗位等，亦屬違法。

教育局早前否認流出失德教師名單

早前社交媒體上亦流傳一份「教育局專業失德教師名單」，教育局當時回覆《蘋果》查詢時，否認流傳名單是由教育局發出，並強調處理任何涉及教師個人資料的事宜時，包括調查懷疑專業失德教師的個案，教育局均會遵守個人私隱條例，恪守保密的原則，更不會非法披露有關教師的資料。教局又重申社交媒體信息繁多，任何人均不應轉發未經證實的資料，以免對社會造成負面影響。

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