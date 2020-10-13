12港人送中︱國際特赦組織憂被捕者面臨酷刑 籲市民一人一信寄鹽田看守所聲援

12名港人涉偷渡至台灣中途被內地截獲，遭扣留至今逾一個多月，杳無音訊，國際特赦組織發起行動，請市民一人一信去信深圳市公安局鹽田分局，要求確保12人能與家屬和受委託律師會面，並且不會受到任何酷刑對待，並同時允許12人能快速、定期和不受限制接受醫療照顧。

國際特赦組織指，12港人由8月23日遭被捕至今已45日，至今未能與家人或者家人委託的律師會面，組織形容，12人面臨酷刑的即時危險。

組織提供樣版信給市民去信鹽田分局，同時呼籲市民可自行撰寫信件。信件指出，12位被扣留的港人中，有兩位是18歲以下，所有人至今被拘留達45日也未能與外界溝通，對他們或遭受酷刑對待或不公平審訊表達擔心。

信中指拒12人與律師代表會面違國際人權公約

信中指鹽田看守所至今不允許家屬委託的律師與12人會面，又指最少4位律師因受到恐嚇，而不再接受家屬委託，退出案件，但信件中指出，與律師會面是公平審訊的基本一環，而拒絕12人與律師代表和家屬見面，違反國際人權公約、中國刑事程序法等。

信中續稱，尤其關注當中3位需要定期藥物需要的被扣留人士，可是外界無從得知他們是否已獲提供足夠藥物。

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