武漢肺炎︱何栢良料冬季疫情將如「九號風球」嚴重 倡政府設流動檢測站

本港疫情回升，並步入第四波疫情。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（13日）在商台節目表示，市民要有意識冬季或出現如「八號風球」、甚至「九號風球」般嚴重的疫症，呼籲市民有輕微病徵都要去做檢測，「絕對唔好怕麻煩」，否則病毒容易在工作場所或堂食地方傳染。他指市民對政府日前推出的4間臨時檢測中心反應不俗，建議政府可增加臨時檢測中心的數目及推行流動檢測站，方便市民在上下班時間方便採樣。

何栢良指，本港新型肺炎疫情在10月已踏入第四波，近日發現的本地個案，亦是相關群組的不斷伸延，他形容，市民要有意識冬季或出現如「八號風球」、甚至「九號風球」般嚴重的疫症；告誡市民不要因10月首兩星期，確診個案多數維持在單位數字而鬆懈，否則情況將迅速惡化。

何栢良於8月底時，在特首林鄭月娥批評有專家、醫生和一些人抹黑全民檢測後，宣佈暫停過往大半年、幾乎每日的電台訪問環節，到昨早（12日）終再接受電台節目訪問，他昨於商台節目解釋，早前較多家務處理，且學校開學，較忙碌，故無暇接受電台訪問。

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