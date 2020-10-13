大灣區投票︱林鄭硬推內地港人跨境投票稱是「社會訴求」 政府擬下月提修例明年實行

政府近日頻頻「放風」將修改本港法例，讓居於大陸的香港人破天荒能在不用返港情況下，在大陸設立的票站投票。特首林鄭月娥接受深圳衛視訪問時更聲稱，讓大陸的港人投票是「社會的訴求」，是從「社會上」聽到的聲音，認為讓這批港人投票是很實在的問題，需要探索。

有傳媒引述消息指政府下月將向立法會提出修例草案，爭取明年立法會選舉中於內地設立票站讓港人投票，建議提交立會審議前不作大型諮詢。民主派批評政府霸王硬上弓，表明會在立法會全力反對。

趕明年初三讀通過 設票站不限大灣區

有線新聞周二引述消息指，政府計劃11月向立法會提出修例草案，爭取明年年初三讀通過修例，再於明年的立法會選舉中落實；而政府將草案提交立法會審議前，不會作任何大型公眾諮詢。

報道指，修例一旦完成，政府將破天荒在內地設立票站，票站選址不限於大灣區，初步計劃是只設立數個票站，選舉票站人員則由香港派人到內地出任，維持秩序則可能要由內地執法機關負責，同時亦會建議增設「關愛隊」，讓70歲或以上長者優先投票。至於選民登記地址問題，報道指港府會查核，但不限在內地居住日數，又指現行《選舉（舞弊及非法行為）條例》也可規管在香港境外的非法行為。

《蘋果》正就修例安排向政制及內地事務局查詢，未獲回覆。

林卓廷斥林鄭政權再向港人宣戰

民主派會議召集人胡志偉回應查詢時批評政府「霸王硬上弓」，強推修例只想為去年區選大敗的建制派度身訂做「必勝」的選舉制度，指政府至今未能解釋內地票站一旦選舉舞弊，廉署等部門如何能到內地執法和調查，質疑政府若將有關執法權力交由大陸公安代行，等於宣佈「一國兩制」結束，「完全冇將香港人放在眼內」。

該黨林卓廷亦批評政府推動徹底改變香港選公平性的修例，亦拒作公眾諮詢的做法離譜，反映港府完全無視香港民意，「係再一次向香港人宣戰」，表明將聯同民間和民主派力量在議會內外反對修例，讓國際社會知道今次事件的嚴重性。

全國人大常委、民建聯譚耀宗則再開腔，稱認同政府要研究讓在居於地港人在內地投票，方便他們行使投票權，指不少港人在內地讀書及工作，為何要阻攔他們投票？並反指民主派議員在香港支持度高，在內地也有支持者「新票源」，若因擔心身處內地的選民不投票支持他們而反對建議是不合理。

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