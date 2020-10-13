兩次檢測陰性　巴裔婦產後「變陽」

【本報訊】昨日新增唯一一宗本地源頭不明個案為一名居於蘇屋邨的23歲巴基斯坦女子（第5186號），她三個月前由巴基斯坦抵港，通過14日隔離檢疫，並於8月在廣華醫院分娩，一直並無病徵，至上周六因腰痛入院，院方檢測發現她對武肺病毒呈弱陽性，體內更已有抗體，衞生防護中心相信患者或屬輸入個案，亦不排除來港後在社區染疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，該名23歲巴基斯坦女患者7月11日到港，並在駿洋邨接受14日隔離檢疫，兩次檢測均呈陰性。患者完成隔離後，返回蘇屋邨彩雀樓與家人同住。

驗出抗體 難推斷感染時間

她8月27日到廣華醫院分娩，8月29日出院。醫管局總行政經理劉家獻稱，由於女患者當時沒有任何上呼吸道等病徵，院方未有安排她接受檢測。至10月10日女患者因腰痛入院，院方篩查發現她屬弱陽性個案，病毒量超過40，血液亦驗出有抗體。

張指出，該患者有機會屬輸入個案，但由於女患者與家人居住蘇屋邨，亦不排除在社區感染，會向其所住大廈的居民派樣本樽進行檢測。其同住丈夫及初生嬰兒會被安排隔離檢疫，中心會追蹤患者的密切接觸者及進行流行病學調查。

呼吸系統專科醫生梁子超指該名巴基斯坦婦血液有抗體，反映她最少兩個星期前受感染，惟難按其病毒量及抗體推斷她染疫時間，亦難確定她在外地或在港受感染。他稱，女患者雖有機會在外地感染，在隔離期間接受兩次檢測後才發病，但認為女患者在社區感染機會較大，「佢到港時間超過三個月，喺巴基斯坦感染機會唔係冇，但相隔太耐，病毒殘餘咁耐比較少有，7、8月本港社區爆發高峯期，我覺得佢喺社區感染嘅機會較大」。他認為追查女患者的密切接觸者有否發病及有否抗體，或可推斷她感染時間及源頭。