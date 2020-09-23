健康online︱塵蟎敏感可致兒童經常捽眼 捽出錐形角膜或令近視快速加深

俗稱眼敏感的過敏性結膜炎多見於兒童，眼科醫生表示，小朋友經常眨眼、捽眼、眼紅，或是受眼敏感影響。曾有男童因眼敏感經常大力捽眼，導致角膜變薄及變成錐形，捽出錐形角膜，近視半年內加深約200度。建議家長要為眼敏感子女找出致敏原，如屬常見為家居塵蟎，便要做足防蟎工作。

眼科專科醫生湯文傑表示，大概每5個小朋友便有1人會患上敏感症，例如常見的鼻敏感、濕疹或哮喘等，通常有這些問題的人，患眼敏感機率也較大。眼敏感都是透過接觸致敏原，引起身體出現發炎反應，臨床上每月都有10多宗兒童眼敏感求診個案，由小一至中三學生都有。空氣質素差、曾到人多密集的地方，患者都會較易發作。

眼敏感大多分為季節性及全年性，前者主要與花粉有關，在香港如春季盛開的木棉花，都可引起如眼敏感等症狀，但不太常見。臨床上較多為全年性眼敏感，即一年四季都會發生，常見致敏源為塵蟎、寵物毛髮，或香水、香精或油漆中的化學物等。

眼敏感兒童會因眼睛十分痕癢，而經常眨眼、捽眼，但未必可清楚表達出來。家長起初或會以為子女想吸引大人注意而「整蠱做怪」，故會忽略這些表現。其實發作時都會出現如眼紅、分泌透明眼膠、怕光、眼矇、流眼水等症狀，家長要多加留意。

小朋友有捽眼、眨眼習慣，背後原因眾多，除了敏感問題，都可與眼乾、眼睫毛倒生，或心理因素影響有關，家長如有懷疑都應盡快帶往求醫。

湯指，曾有一名8歲男童因經常眨眼、感到眼睛痕癢求醫，家人指男童因眼痕而很難入睡，導致日間上課無法集中精神，學習成績倒退。眼科檢查發現男童有眼敏感情況，因經常捽眼，令左眼捽出錐形角膜，在半年內加深了近200度近視，接受治療後才改善；同時建議男童接受敏感測試，找出自己的致敏原，預防復發。

正常角膜是球形弧度，如經常大力捽眼，會令角膜的磨擦增加及受壓，引致角膜變薄，及慢慢推尖形成錐形角膜，可帶來近視加深問題。此外，經常捽眼長遠有機會令眼皮鬆弛掉下，嚴重可損害角膜，令散光加深，一旦出現細菌感染，更會致角膜發炎留下疤痕，甚至有致盲風險，不容忽視。

臨床上醫生會為懷疑眼敏感患者進行檢查，透過了解眼紅的位置、有否發炎反應以及其他表現，評估是否眼敏感作祟。治療方面包括抗組織胺藥物；不含防腐劑的滋潤眼藥水，幫助稀釋致敏原；或有需要時處方其他藥物如巨大細胞穩定劑、含類固醇眼藥水等，以控制敏感反應。

要防治兒童眼敏感發作，湯建議要找出相關致敏原，以較常見的家居塵蟎為例，家長要做好預防塵蟎措施，包括避免屋企有毛公仔、過期報紙雜誌、地毯或毛氈等，減少塵蟎積聚。定期清潔家居，由於塵蟎會在黑暗中特別活躍，建議可先關上窗簾，待塵蟎走出來，再用除塵蟎吸塵機進行清潔。床鋪用品例如床單、被鋪及枕頭袋，每1至2星期便要使用攝氏60度或以上熱水清洗，以殺死塵蟎，毛公仔、布咕𠱸要多清洗或曬太陽。另外，成人使用的香水、家居用香精都可引起小朋友出現眼敏感，家長要多加注意。

眼敏感預防錦囊

●定期用吸塵機清潔家居

●使用攝氏60度熱水清洗床鋪用品

●使用減少塵蟎積聚的床鋪用品

●避免家中有毛公仔、布梳化或過期報紙雜誌

●如必須有毛公仔或咕𠱸，須定期清洗或曬太陽

●減少使用毛氈、香精及香水

●清理寵物毛髮

●空氣污染嚴重的日子，減少外出

●使用空氣清新機

●使用不含防腐劑的滋潤藥水，稀釋致敏原

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