北京傀儡的《施政報告》（林忌）

林鄭月娥昨日突然公告,把原定於14日公佈的《施政報告》押後到爭取於11月底公佈。她聲稱,香港經過嚴重疫情,要走出經濟困境與復蘇,需要「中央支持」,因此月底要前往北京參與部委的協調會議。這種主動放棄兩制,等待北京發落的做法,當然引來各界質疑,香港是否連最表面上的兩制,都主動放棄了。

林鄭對此當然矢口否認,聲稱要與中央磋商,不代表整份《施政報告》要交中央「批准」才公佈。然而香港人當記得非常清楚,連白紙黑字在《基本法》附件二,經過90年代的港澳辦主任魯平再三保證,說立法會普選不需要北京批准的結果,就是2004年的4.26人大釋法,聲稱附件二所寫的「報人大備案」一句,可以曲解為「要備案,即人大可以選擇不備案」,因此就變相成為要北京批准。

同樣道理,今日林鄭把香港在兩制下的內政,變成「要磋商」,他日「磋商」就可以變成「中央可以不磋商」,因此同樣要由北京批准,這種中國邏輯,大家都應耳熟能詳才是,政府不是常常教訓市民,必須多多認識《基本法》與「國家」嗎?這就是活生生的例子,林鄭是欺負我們「不懂國情」嗎?

39個國家上周剛於聯合國提出關注香港自治、人權、自由與司法獨立,外界估計中港會做足門面工夫,以示香港仍有兩制。然而,林鄭在此全球注視的時刻,到最後關頭才突然叫停《施政報告》,當然會引來各界不同的解讀與聯想。黨媒還在四處放風,要讓居於大陸的港人,繞過「通常居於香港」的法例登記做選民、回香港投票。而所謂融入大灣區的發展,在武漢肺炎疫情與國際形勢下,不是更加令各國進一步撤資,以至增加對香港的制裁嗎?如今突然叫停報告,甚至要反常延遲至11月底,是要待美國大選結束,才作出決定嗎?

中港共政策不斷自相矛盾

由中共到港共,近期的所作所為可謂混亂之極,其政策與行為不斷自相矛盾。當商經局局長邱騰華及商界代表不斷向各國宣揚香港仍是獨立關稅區,要保住Made in Hong Kong的招牌時,行會成員葉劉淑儀卻於10月1日在《紐時》以〈Hong Kong is China, like it or not〉為題,為特區政府自打嘴巴。既然香港就是中國,那麼把香港製造改為中國製造,又有甚麼不可呢?一面說香港是中國,一面否認自己的產品是中國貨,又有何說服力可言?

以往美國視香港擁有人權自由與法治,屬於自由世界的一分子,因此予香港不同於中國大陸的對待。中美貿易戰結束無期,中國外資在海外大量被制裁與杯葛,被視為潛在的安全威脅之時,香港特區不是強調自己的獨特性,反過來不斷宣示要加強融合,變相令各國政府必須一視同仁,把香港公司視為中國公司般,那麼同樣被制裁時,特首帶頭自毀長城,究竟要怨誰?

不談政治而退後一萬步,一日未能大量生產有效的疫苗,武漢肺炎病毒的威脅不除,任何跨邊界的合作,都敵不過隨時要封關的現實,而且隨時是廣東省各地方政府自己的要求;在此時刻,強推大灣區亭台樓閣的幻想,不但對外失分,而且絕不可行。