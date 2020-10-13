施政報告 | 葉國謙料林鄭押後為等中共五中全會 胡志偉斥未將港人利益放首位

特首林鄭月娥昨（12日）宣佈押後原訂明日（14日）公佈的《施政報告》，並稱最快下月底前公佈。民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉批評，林鄭在本港或爆發第四波疫情之際，未有先行顧及市民日常生活的經濟困難、失業率高企等問題，反著重與內地的大灣區經濟融合，顯示林鄭根本未有將港人受疫情影響而造成的生活、經濟壓力放在首位。有學者指，林鄭既是政務官出身，原已熟悉政府運作、亦非任內首份施政報告，難以解釋為何需要押後公佈。

身兼行會成員的民建聯葉國謙則在今早一電台節目指，對林鄭突宣佈押後的決定感到突然及奇怪。他透露，據其了解，林鄭早已知道深圳特區成立40周年的慶祝活動，亦已安排不前往，繼續留港宣讀《施政報告》，但林鄭其後收到通知指本月下旬可上京，與有關部委討論她早前提出的建議，可能因為中共月底的五中全會召開後，不少決定會有好消息，或對港府的建議有較直接的回應。

胡志偉今早在電台節目稱，林鄭原可先按原訂計劃公佈《施政報告》，再與內地有關部門商討，惟她卻選擇押後公佈，除了未有將港人利益放在首位，也估計「有人將施政報告『打回頭』」，或報告內有部份內容「處處碰壁」，令林鄭不得不押後公佈，斥其工作方向失去方寸；出席同一節的新民黨容海恩也稱對林鄭的做法感到「突然」，但護航指《施政報告》內相關措施非即時性，若林鄭押後《施政報告》期間能獲中央支持部份經濟政策或加入其他新政策，押後的「理由尚算充分」，又指紓困措施可即時推出，不用等待《施政報告》，故實則上對港人影響不大。

學者批先與中央商討後再公佈

將本港置於「被動」位置

中大政治與行政學系副教授黃偉豪直指林鄭的做法「無需要」，指香港回歸以來一直與內地進行經濟融合，並非新鮮事，而林鄭大可先行公佈《施政報告》內容、解釋未來施政方向、集合港人民意，再一併與中央商討。然而，但林鄭卻選擇先行與中央部委商討，再向港人公佈，有如將本港放在較「被動」的位置，加上林鄭可利用電子科技與內地部委商討，不用親身北上會面，反映林鄭對其《施政報告》亦感到內容信心不足。

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