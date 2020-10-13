公務員宣誓︱華員會質疑局方無聽意見即推行 工會憂反凍薪恐亦違誓

公務員事務局向各部門發通告指，在今年7月1日或之後入職的公務員，將要宣誓或簽署聲明，表明擁護《基本法》，效忠香港特別行政區，以及對香港特區政府負責，擔任高級職位，如部門首長的人士則須宣誓。華員會會長利葵燕指，公務員事務局倉促發此通告，此通告的預覽本是在10月5日才發出給評議會的職方，職方在10月8日便要提交意見，局方昨天（12日）便正式出通告，她質疑局方有沒有認真考慮職方意見，直指公務員對此有疑問和擔心。

利葵燕認為局方要全面解釋簽署聲明的因由、合理依據和相關的合理條文。她指，大多數公務員不是有意違反《基本法》和《公務員守則》，違反的只是少數：「大部份（公務員）對特區政府都係有啲牢騷、有啲不滿，當（政府）提供咗培訓之後，就公務員大部份也懂得分清界線，咁嘅時候大家都清晰。」

利指，華員會希望局方交代退休後服務合約計劃和非公務員合約兩類僱員，是否包括在今次規管範圍內。華員會又希望局方交代，宣誓和簽署聲明兩者效力是否相同。但公務員事務局至今也只是備悉有關意見，未有詳細回應。

她又指，該會早前的問卷調查，絕大部份人也希望當局製定一個清晰和透明度的懲處機制，讓公務員依循。

批條文含糊易誤墮法網

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，整份文件也是十分簡單，「簡單到暈，我都唔知點解敲晒鑼、打晒鼓。」但他卻同時擔心，正正因為文件如此簡單，擔心細則、條文含糊，令公務員容易誤墮法網。他舉例說，若公務員日後反對政府凍薪，發起行動抗議，這是否構成與政府政策相違背，甚至觸犯法例，要求政府解釋清楚。

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