話咁快《9點半蘋果新聞報道》已啟播一星期，好多市民大讚好睇，每晚多一個渠道消化社會大事。報真相講人話固然重要，兩位靚女主播曾美華同陳美茵復出亦令市民感到非常雀躍。前晚兩位主播就嚟個輕鬆對談，傾吓日常生活，仲講到曾美華點睇老爺黎智英。

曾美華2011年同肥佬黎二仔黎耀恩拉埋天窗，2014年離開主播崗位，喺《蘋果》未公開誰是主播前，眼利嘅網民單憑宣傳片段已經認得曾美華，證明雖然離開電視台多年，佢把靚聲仲係相當入屋。陳美茵把握機會問一條普羅大眾都想八卦嘅問題：「黎生作為一個老爺、爺爺，或者爸爸呢個身份，同大家喺傳媒報道見到嘅佢有冇分別？」

曾美華笑笑口話，相信世人會認為黎智英比較強勢同惡，佢平日都感受到黎智英講嘢夠中氣，「但大聲唔代表惡，至少佢喺家人聚餐時，冇惡過個仔，冇惡過我，又冇惡過個孫。咁佢喺我心目中，咪唔惡囉。」曾美華笑言「世人對佢有誤解！可以直quote呢句。」

教子女明辨是非

曾美華事業有成，又有美滿家庭，陳美茵笑說佢屬於人生勝利組，專業主播果然反應快：「輸在起跑線同贏在起跑線，呢啲係內地用語嚟，我哋從來都唔講呢啲！」雙子座嘅曾美華自認比較貪玩冇時停，只能規劃出短期人生目標，就係教育好8歲囝囝Jalen和6歲囡囡Amber，令佢哋明辨是非黑白。

下星期一就輪到陳美茵篇，想聽佢分享做主播時嘅瘀事，記得收睇喇！

李八方