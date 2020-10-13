醫護促港人自律　免前線失守

【本報訊】第三波疫情涉及不少安老院舍，公立醫院短時間內需接收大量病人，其中伊利沙伯醫院至今有38名病人曾入住深切治療部，當中兩人死亡。該院醫護指，長者一旦感染，病情容易短時間內急轉直下，希望港人保持自律，以免第四波疫情更嚴重，「如果市民唔係齊心合力抗疫，前線醫護人員最後都可能會失守」。

伊利沙伯醫院深切治療部顧問醫生吳榮耀表示，本港7月爆發第三波疫情，不少確診人士為長者，對比第一、二波多為年輕患者，長者出現併發症及死亡機率較高，不少患者需入住深切治療部，「8、9月入嚟（ICU病房）嘅都係60到80歲」。

難忘家屬未能親見死者最後一面

吳憶述7月19日周日傍晚起當值，至凌晨已接收三名病情轉差的病人，由於多數病人需接受插喉等高風險程序，事後他為保障安全會洗澡，「一世仔未試過喺醫院一日沖三次涼，每次沖完以為冇嘢，跟住話又要收，都真係幾攰，因為除咗呢三個病人，仲有好多其他病人要照顧」。

自願成為該院深切治療部特派隊伍的註冊護士江啟聰指，印象最深刻是一名60多歲男病人，本身心臟情況已不太好，患有高血壓和高血脂等，入院兩日後病情已急轉直下，需使用人工肺，不久後其維生指數已接近彌留狀態。

惟因醫院不容許探訪確診者，他只能穿上整套防護裝備，透過視像通話拍攝病人的樣子，讓病房外的家屬見他最後一面，「傷心嘅地方係當一個親人去到咁危殆，連最親嘅人都唔可以入去見，作為前線醫護人員真係個個都唔想」。江直言疫情至仍未穩定，望港人不要放鬆。

吳榮耀亦指，「希望第四波唔好比第三波更差，如果市民唔係齊心合力抗疫，淨係得醫護人員抵禦戰爭，前線醫護人員最後都可能會失守」。