【本報訊】去年10月政府強行通過蒙面法，引發多場示威。法例通過後兩天，兩名男子在元朗一個示威現場涉大叫「死黑警×你老母」等語句被控，案件昨開審。庭上片段顯示其中一名被告在沒反抗下，遭警員用警棍打至頭破血流兼被噴胡椒噴霧。負責拘捕的警員昨出庭作供時，被發現庭上證供與書面有關時間的證供有出入，他直認相關資料是其他同僚事後「夾出嚟」。

控方指兩被告運輸工人趙樂（26歲）及地盤工人盧國威（26歲）被控在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，指他們去年10月7日晚上在元朗叫囂，內容包括「死黑警，×你老母，警察喺呢度，大家出嚟×黑警」，引發其他人士加入，並向防暴警擲物。

被告無反抗 遭棍毆噴椒

負責拘捕被告的防暴警24418林華彬供稱，當晚與原隸屬港島區機動部隊Z連的數十名警員，前往元朗區執行「踏浪者」行動。林發現趙於現場持續叫囂指罵警員，其間有人和應，並有人從人群中向警方防線擲水樽等雜物。警告無效下，他衝前截停包括被告在內的兩名男子，作出警誡及拘捕。兩名被告沒有蒙面或帶備防具。

庭上播片顯示，多名防暴警突然從一邊行人路衝向對面行人路包抄兩名被告，盧沒有反抗下，警員用警棍將他打至頭破血流，朝面部噴胡椒噴霧。盧大嗌：「我做咗乜嘢呀？」兩被告繼而被推向鐵閘外搜查。及後趙發現盧頭部流血，要求警員給紙巾為盧止血，惟林稱不知盧受傷。對於片段沒拍到有叫囂或擲雜物，林聲稱只是「條片影唔到」。片中有年長街坊不值警員所為理論，說：「以後係𡃁仔嘅世界，做乜要咁對佢。」

辯方盤問林，指林沒即時拘捕被告及警誡，林解釋需先向上級報告。辯方問：「唔通喺街見到賊都要先知會上級先拘捕？」林答「可以咁講」。辯方要求林解釋為何他於庭上就警誡被告及帶返警署時間的內容，與口供紙所述不符。林承認是與其他同僚事後「夾出嚟」。裁判官梁雅忻聞言問林「仲有咩時間係夾出嚟」，林稱「太耐唔記得」。林同意，向警察講「×你老母」並不犯法。聆訊今續。

案件編號：TMCC433/20