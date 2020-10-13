施政報告料聚焦大灣區　難惠本土經濟

【本報訊】《施政報告》延期，特首林鄭月娥表示會與中央商討內容才推出。有等候救市措施的零售業界人士對延期表示失望，另外有學者預料「更新版」的《施政報告》，將大量涉及大灣區範疇，而非關乎本土經濟民生，猶如另一份「內地國務院文件」。

經濟學家羅家聰指出，估計延期推出的《施政報告》會以中央論調為主，涉及融入粵港澳大灣區、健康碼、及數碼貨幣等範疇。

羅家聰認為《施政報告》的政治色彩、牌頭佔比越來越重，形容報告是「政治化妝」，是為配合中央對香港管治，及應對美國制裁的新格局，「中國急住要搞人民幣區域化、及取代香港的金融中心等，香港的角色就要要配合深圳去做」。

餐飲業心繫救市措施

早前有商界人士建議政府在《施政報告》中，設立失業援助金、補貼商界租金及推出消費券計劃等。不過羅家聰認為，「重寫」後的《施政報告》，對真正惠及本土經濟的措施可能不多。

受疫情拖累的餐飲業對此表示失望，素食餐廳「無肉食」老闆楊先生直言，早前第三輪刺激措施力度不足，心急想了解《施政報告》救市措施，「本身都好期待，最希望政府保就業、按處所面積補貼等，但見佢延期，加上有評論話大部份措施唔關業界事，所以都幾失望」。現時餐廳營業額仍然受壓，「未升番去6月份水平，仍然好被動，肉隨砧板上」。