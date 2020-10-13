朽木療傷 木雕藝術家勉同路人：傷痛中站起來

詞人黃偉文在詞作《今生不回家》中，談及港人尋找新家鄉的可能。相反，本地木雕藝術家章柱基（Kila）卻以《搬家烏托邦》展覽，帶領觀眾反思搬家之意。他早前曾於日本及台灣實習，港日台三地奔走的生活，令他思考何謂家之所在。展覽中共有26件作品，當中更有他以破爛樟木逐塊修補而成的木雕，「好似治癒緊自己，你可以由傷痕中企返起身」，籲觀眾蛻變成一個「溫柔而堅強的人」。

記者 盧珮瑤

「你自己呢刻揀嘅話，會唔會想移民？」記者問道。章柱基沉思片刻，只輕輕吐出這句：「都⋯⋯暫時未知。」他為了尋找這個未知，於去年開始籌備《搬家烏托邦》，並展出一系列多年以來製作，有關家的作品。這些作品均與其自身經歷相關，拼湊出他近年「家」的足迹。

四海為「家」

章柱基畢業於理工大學，隨後一直從事繪畫及雕塑創作。2017年起，他到日本和台灣研修，學習木雕工藝。日間在不同畫廊實習，晚上則專注創作。章指，四海為家的生活，是先刺激他反思「家」的起源，「因為我開始體會到，我喺精神上嘅屋企係香港，嗰度有我嘅屋企人、朋友，但我實體嘅屋企喺東京，呢種差異令我開始探討『家』」。

於是，他創作出「家」No.5《The Journey Home》的作品，要在地面到達充滿微笑、有歸屬感的終點，要先坐火箭、經過不同的星球和雲層才能到達，象徵回家的距離，「有時返屋企嘅路程，或者尋找家嘅路程，就好似跨越宇宙一樣咁長嘅距離」。

心房之「家」

即使走遍四海，仍然會被原生成長地點的烽煙所催淚，章柱基是其中一個。他指，今年創作的作品名為《溫柔與堅強的人》—— 一個小男孩穿着「Flower」字樣的衣服，手中緊握着有七彩閃爍做點綴的棒球棍，棍上如其衣服一樣開了一朵花。

「呢個係用一嚿爛晒嘅樟木造。」Kila介紹道。記者發現，在細緻的表面卻完全看不出木塊的裂痕，原來Kila花了足足一個月時間製作此作品，相比平日的木雕作品花約個多星期時間，只為逐塊修復樟木。「正常嚟講，做木雕唔會揀佢，因為要花好多時間去處理⋯⋯」不過Kila決意要選它做材料，全因這才符合作品意念：「如果一個人無試過傷痕纍纍，又會唔會識得溫柔咁對人？」

最終，蛻變成溫柔與堅強的人，不只是作品的小男孩，還有他自身，「慢慢修補佢（樟木）嘅裂痕嗰陣，其實好似係治癒自己，好似對佢（作品）或者自己講，你係可以由傷痕入面企起身，成為一個又堅強又溫柔嘅人」，這句話，放到過往一年身心枯竭的港人身上，同樣適用不過。

香港為「家」

「家的所在，只有我和家人才知道。理想的家，不知是建立出來的，還是尋求得來的。」Kila在展覽的簡介中如是說。然而，在訪問期間，他卻多次表達愛香港之情，「始終我都會覺得，呢度係我長大嘅地方，佢（香港）係有某啲我已經太熟習嘅嘢」，如家人下廚食物的香氣、交通工具的嘈雜聲，所有細節在失去之前，永遠都會變得相當重要，「係我就算離開咗都會覺得好懷念嘅事」。

那麼，搬，還是不搬？「我都好似個展覽一樣，喺度思考緊，但可以嘅話，我覺得香港的確係有種不可取代嘅嘢。」訪問尾聲，記者問，是否覺得香港才是家？這次Kila不加思索指：「我覺得係。」自由之日被陸續蠶食，現時還在「迎難而上」留下來的，或許心中早已肯定了何處為家。

《搬家烏托邦》章柱基個人展覽

日期：即日起至10月18日

時間：下午2時至8時（逢星期一休息）

地點：Dot Dot Dot Gallery

（觀塘鴻圖道59道鵬光大廈10樓）

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