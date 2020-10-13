浪卡襲港｜網民形容「無風八號風」 前台長解釋秋季颱風特色

天文台於今日（13日）清晨5時40分發出8號東北烈風或暴風信號，其時集結在香港西南偏南約450公里，成為自1960年以來懸掛8號風球時距離本港最遠的熱帶氣旋，料黃昏至今晚考慮改發三號強風信號。有網民形容今次颱風是「無風八號風」，亦有人陰謀論認為與國家主席習近平南下有關，香港天文台前台長林超英就在Facebook回應市民疑惑，解釋秋季颱風特色。

天文台下午1時宣佈，預料本港仍有一段時間會受烈風威脅，隨着浪卡登陸海南島及有所減弱，並進一步遠離香港，本港風勢預計會逐漸減弱，天文台會視乎本地的風力情況，在黃昏至今晚考慮改發三號強風信號。

網上討論區連登有網民以「無風8號風球 陰謀論討論區」為題發帖，不少留言質疑感受不到風力，又認為與國家主席習近平南巡有關，「打風要返工，新聞頭條畫面會唔靚，會影啲人打工狼孭樣而唔會播習大大，所以應該係維穩假期嚟」。

在天文台Facebook帖文，有網民留言質疑「暴風驟雨去咗邊」，但亦有網民指出在長洲、坪洲等離島風勢頗大；有留言又認為現任天文台台長鄭楚明博士較「手鬆」，直言「如果林超英年代相信今日只係強烈季候風訊號」。

林超英：風不在氣旋中心附近 而是數百公里外

香港天文台前台長林超英剛好亦在Facebook解答網民疑惑，指這是秋季颱風的特色，東北季候風已有能力吹到南海北部，熱帶氣旋進入南海後，其北面的環流（東至東南風）與東北季候風匯合，疊加起來，會在熱帶氣旋的外圍輕易產生一條烈風帶，因此最強的風不在氣旋的中心附近，而是在數百公里外。

林又指今早烈風帶非常接近香港，長洲和橫瀾島已經吹烈風，只要向北漂移十多公里，維港兩岸就會吹烈風了，形容屆時便會很「牙煙」。

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