武漢肺炎︱瑞德西韋臨床研究證康復快至少5日 醫管局現存600劑夠百人用

美國總統特朗普確診武漢肺炎後，曾使用新藥瑞德西韋治療。國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》刊登由美國國家過敏和傳染病研究所，進行有關瑞德西韋第三期臨床研究的最後結果，指出使用瑞德西韋病人，康復時間快5日；病情嚴重需要氧氣輔助的病人，康復時間也快7日，死亡率較使用安慰劑病人低約5個百分點。據悉，香港醫院管理局早前從不同途徑包括購買，獲得約600劑瑞德西韋，足夠約100名病人使用。

美國國家過敏和傳染病研究所進行的第三期臨床研究，有1,062名病人參與，他們出現下呼吸道感染及需入院；約一半人接受瑞德西韋治療10日，另外約一半人接受安慰劑治療。

結果發現，接受瑞德西韋一組，康復時間的中位數是10日，病人住院中位數是12日，病情嚴重需要氧氣輔助的病人，康復中位數是11日。病發後需用氧氣輔助的病人，平均只需用氧氣13日。第15日死亡率是6.7%，於第29日死亡率是11.4%。有24.6%人出現嚴重副作用。

而接受安慰劑的一組，所有數據也較使用瑞德西韋一組差。康復時間中位數是15日， 病人住院中位數是17日，病情嚴重需要氧氣輔助的病人，康復中位數是18日，較瑞德西韋一組慢7日。病發後需用氧氣輔助的病人，平均需用氧氣21日，較瑞德西韋一組長8日。第15日死亡率是11.9%，於第29日死亡率是15.2%，兩者均較用瑞德西韋的一組高。有31.6%人出現嚴重副作用。研究指出，瑞德西韋較安慰劑能縮短康復時間，整體死亡率較低。

據悉，藥廠將早前於本港進行臨床試驗用剩的約300劑瑞德西韋，捐予醫管局 ，有關藥物已用完。醫管局其後從不同途徑，包括購買，獲得約600劑瑞德西韋，足夠約100名病人使用。因目前本港病人不多，瑞德西韋使用量也不多。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，瑞德西韋於治療中度病人，即需低流量氧氣病人的效果最好，輕症病人不會使用，重症病人效果不太顯著，一般需同時使用其他藥物一起治療。

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