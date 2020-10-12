60年最遠8號風球 未入400km遠離始掛波 解構「浪卡」怪異襲港

中心風力僅時速85公里的熱帶風暴「浪卡」（Nangka）遠距襲港，今早（13日）在本港以南450公里掠過，準備遠離本港。天文台此時才發出8號風球，警告市民烈風和大雨即將殺到，卻意外打破2014年颱風「海鷗」（Kalmaegi）逼港370公里的最遠8號波紀錄，成為自1960年以來、天文台統一計算方法後，風暴距港最遠的8號波。「浪卡」如此怪異襲港，主因是此低壓系統靠近大陸高壓時「扯風」；襲港的東北季候風又適逢遇上「浪卡」襲港的偏東風，兩者「加乘」；而「浪卡」較快的移速，叠加其環流風力後，加上自身增強，使烈風圈擴大至觸及本港。

42年前颱風掠港560km 維港持續吹烈風

翻查資料，本港歷來僅次於「浪卡」和「海鷗」的「最遠」8號風球，是2011年的「納沙」（Nesat）和1980年的「喬伊」（Joe），兩股風暴最接近本港時，仍遠至350公里。天文台早前提到，1950年代也有颱風遠至本港400公里掠過而需掛起8號風球，但因當時天文台的計算方法和預測科技，均與1960年至今不同，難以直接對比。至於本港對上一次的10月份8號風球，是2017年的「卡努」。

民間氣象組織「地下天文台」指出，即使風暴遠至本港400公里外，也能令維港吹烈風，雖不常見，但非新鮮事。以1974年10月的「比絲」為例，它逼港至350公里，遠離時減弱為熱帶風暴，但因與「東風潮」（東北季候風的偏東風形態）共同影響本港，天星碼頭錄得10分鐘烈風，陣風更達暴風程度。至於1978年10月的「麗妲」（Rita），以颱風級別遠至香港東南偏南560公里掠過，但因與「北風潮」（東北季候風的偏北風形態）共同影響本港，當時的啟德機場持續吹烈風，啟德和京士柏的陣風更達颶風程度。不過兩者只帶來3號風球。

「浪卡」烈風圈 擴至440公里掃港

雖然「浪卡」最接近香港時，中心風力只有時速85公里，不但遠遠未達到颱風級別，甚至連次1級的強烈熱帶風暴也談不上；為本港帶來8號風球時，其中心甚至準備遠離本港，最接近香港的距離遠至450公里，相比一般8號風球風暴逼港的距離，還要遠得多，但天文台仍預計它會為本港帶來烈風。原來「浪卡」如此怪異襲港，主因是此低壓系統靠近大陸高壓時「扯風」；襲港的「東風潮」又恰巧遇上「浪卡」的偏東風，兩者「加乘」；以及「浪卡」的高移速，叠加其環流風力後，加上自身增強，使烈風圈擴大至440公里觸及本港。

疑問1：風暴弱距港遠 港仍吹烈風？

南海低壓系統（浪卡）因靠近大陸高壓，兩者間「氣壓梯度」增加，令夾在中間的香港風勢增強。此外，由大陸高壓吹來的東北季候風，今次以「東風潮」吹至本港，當「浪卡」開始遠離本港，香港受其環流吹襲的方向，會由東北轉為東至東南，不少地區不但變得當風，而且「浪卡」的偏東風亦與季候風的偏東風「加乘」，也令本港風勢更強。再者，「浪卡」本身西移的速度偏快，與其北面的環流風力叠加後，令北面的烈風圈在今晨5時變大至440公里闊，掃到香港。

疑問2：撼乾涼季風 風暴仍增強？

雖然東北季候風一般較為乾燥和清涼，「暖心」的風暴一旦遇上，通常「必死無疑」，但由於今次的東北季候風不算太凜烈；加上南海水溫仍偏高；在「浪卡」西南方的另一股風暴「蓮花」也及時登岸消散，引進濕暖的西南氣流到南海，不但完全抵銷東北季候風的「陰乾」效果，甚至提供足夠能量，令「浪卡」一直增強，擴大其烈風圈。再者，目前南海上空不同高度的風向差異（高空垂直風切變）不大，未有干擾「浪卡」的垂直結構，亦有助其增強。

至於「浪卡」此颱風名稱，是由馬來西亞提供。據天文台介紹，「浪卡」正是港人俗稱「波羅蜜」的水果，呈黃色橢圓形，在當地非常流行。

記者 李鈺廷

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