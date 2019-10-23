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【本報訊】涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎的陳同佳，自本月2日發放23秒錄音聲稱會委託台灣律師處理事件，最快本月內赴台投案後，事件拖拉十日終有寸進。陳同佳的台灣代表律師昨指，已與台灣司法警察機關接洽，以及向士林地方檢察署陳報辦理案件，但未有透露詳情。士林地檢署證實接獲陳的代表律師事務所的陳報狀。一直協助陳的管浩鳴牧師聲言，陳同佳在等待手續安排，暫未知赴台時間。

陳同佳的台灣代表律師凃榆政昨午2時半向傳媒發公開信，稱已與台灣司法警察機關接洽，以及向士林地檢署陳報辦理案件，但因涉及刑事偵查核心事項，基於律師保密義務，詳細內容要保密。

陸委會指須向單一窗口投案

士林地檢署昨午證實收到陳同佳委任律師的刑事陳報狀等文件，已交由該案檢察官處理；又指早前三度經法務部透過陸委會，向港府提出取證及人犯遣送之司法互助請求，惟均不獲港府置理，並藉此呼籲港府應務實回應其司法互助請求，協助將疑犯早日繩之於法。據知，士林地檢署收到的文件內容，陳述陳同佳的答辯方向及投案意願，另有三份辯護委任狀，表明陳委任理律法律事務所三名律師凃榆政、賴文萍、蔡彥守擔任辯護律師，但未有提及陳何時赴台。

陸委會則指，若陳確定要赴台面對司法，仍須向台方所設單一窗口投案，政府會依法辦理後續事宜。香港聖公會教省秘書長管浩鳴回答傳媒查問稱：「同佳還在港等待回台手續安排，暫時未知時間，要等律師通知。有進一步消息再通知各位。」被追問陳為何要委託台灣律師，而不直接聯絡台方特設窗口，或到台灣駐港辦事處遞件申請，管牧回應：「其實並沒有特別考慮，一方面同佳的國語講得不太好，要安排傳譯。另一方面他根本不清楚台灣的程序。」

潘母：10.23前不登機不求情

陳同佳的代表律師向傳媒發公開信前，潘曉穎媽媽早上接受傳媒錄音訪問稱，若陳不在本月23日或之前登上台營航班赴台投案，她便不會考慮替他求情。她說：「陳同佳，你已經唔係一個小朋友嚟喇，𠵱家你已經22歲喇，台灣已經提供咗幾個投案途徑畀你，點解你仲唔去辦手續起程呢？如果你過咗我畀你嘅限期10月23號前，仲未踏上台營嘅航機，咁我就唔會再幫你求情㗎喇，𠵱家只係淨返12日時間嘅啫。」

管浩鳴在中秋長假期時曾稱，事件會在上周明朗化，然而一直只聞樓梯響。潘媽媽對陳赴台一事仍未有具體安排感憤怒，她較早時曾說，若陳真心悔改、登上台營航班到當地接受審訊及承擔過失，會替他求情，望台方法院勿判處死刑。去年10月23日陳在港因洗黑錢案刑滿出獄，公開承諾願赴台投案，至今快將一年仍未兌現承諾。上月底，潘媽媽接受本報專訪，向陳發出本月23日赴台投案的最後通牒。