旅館往棄屍地多遊人　犯案過程待解

【本報訊】陳同佳涉嫌在2018年2月情人節期間與女友潘曉穎到台北旅遊度假，之後兩人發生爭執，陳同佳涉嫌殺害女友後，藏屍行李箱再棄屍到淡水區竹圍站草叢內。本報特約記者日前重返陳同佳與女友入住台北的紫園旅店。飯店女職員聽見是記者及前來了解陳同佳案，顯得有點不安。她表示只是替工，不了解案情。又指所有客房已客滿，不便讓記者查看房間。記者要求找旅店負責人或老闆，同樣遭女職員拒絕，說老闆不會回飯店。

記者實地現場所見，紫園旅店位於台北市大同區，外面看來只是間小旅館。旅店位置接近台北車站。入住紫園旅店的住客，幾乎都是年輕男女。紫園旅店位置就在中山地下街R4出口，所在位置不算偏僻，附近的大街小巷均有不少途人經過。

竹圍站起步需行20分鐘

記者隨後經由紫園旅店外的中山地下街R4出口，乘升降機經地下街搭乘捷運淡水線到竹圍站。淡水是港人熟悉的旅遊景點。雖然受到疫情所影響，但捷運列車內同樣有不少台灣旅客到淡水度假。

記者抵達竹圍站經2號出口行走，相信陳同佳就是拖着藏着潘曉穎的行李箱，經由殘障人士輪椅通道，經金色水岸單車徑，步行約20分鐘，轉到1.4公里路標位置，右轉到一處較開闊草坪。據早前傳媒報道，該處就是陳同佳案涉嫌棄屍的現場。該處位置就在單車徑旁，前面就是淡水河的紅樹林，經常有騎單車運動的人士及遊客經過。現場還有途人在草坪前的長椅休息閒聊。記者在現場所見，草坪旁邊全是矮小隱蔽的叢林，很少有途人會走到裏面探索。至於陳同佳涉嫌殺害女友潘曉穎後，如何計劃從台北紫園旅店，拖着沉重藏屍的行李箱，抵達淡水金色水岸竹圍單車徑再棄屍於草叢，相信仍需待陳同佳返回台投案後，再由台灣司法當局押解他返回紫園飯店及竹圍棄屍現場重組案情。