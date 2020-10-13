若推電子派票可設「關愛隊」

【本報訊】選舉管理委員會2020年立法會選舉報告書中，提出更改現有選舉安排的建議措施，包括明年引入電子選民登記冊，並指實行電子派票後，設立建制派一直要求推行的「關愛隊」變得「切實可行」；至於建制派與特區政府一直要推行的境外投票，選管會未有反對，稱要確保有合適監察機制，政府應謹慎研究，再交由立會審議。

建制派自去年區議會選舉大敗後，一直批評有選舉不公，要求推行電子派票及投票、境外投票，以及實施「關愛隊」等，但未為選管會在原定9月舉行的立會選舉採納，只計劃明年12月舉行的選舉委員會界別分組選舉中採用電子派票，但今次報告中，選管會建議加快進行電子選民登記冊發出選票的開發及籌備工作，冀明年9月舉行立會換屆選舉中引入。

選管會又指，如未來選舉採用電子派票，在投票日為有需要人士另設專隊將變得「切實可行」，認為可處理聲稱有人重複排隊阻礙長者輪候領取選票投訴及縮短輪候時間。至於電子投票，選管會認為必須就核實選民身份、確保投票自主和保密、系統保安，以及監察投票及點票安排等，作嚴謹考慮和研究，否則會嚴重影響公共選舉的公開、公平和公正性。

指境外投票須有合適監察

對於港府有意明年9月舉行立會換屆選舉引大灣區境外投票，選管會在報告中稱，理解疫情對境外選民行使投票權的問題，但境外投票涉及重大選舉政策考慮，政府應就政策層面及相關法律運作作出研究，客觀地考慮疫情對選舉影響、在境外設置投票站的可行性及有關地方合資格選民人數，以制訂法例修訂建議，強調實行境外投票，必須確保有合適監察機制，確保選舉公信力，政府必須審慎研究境外違規事情執法問題，再交由立會審議。