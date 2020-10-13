PK鄧責年青人「敵視」中國源於不了解 對師弟妹自居「暴大人」感五味雜陳

警務處處長鄧炳強近日四出接受親中媒體專訪，試圖洗白警隊。根據直屬中共統戰部《中國新聞社》刊出的專訪，報道中提及中文大學學生會於去年8月，在迎新詞中以「暴大人」自居，中大出身的鄧炳強對此感到「五味雜陳」。面對母校師弟妹和年青人與中國之間的對立，鄧將原因歸咎於「對國家的不了解」，又認為他們不應只從「第三者」報道去理解中國。

有關訪問今日（13日）在《中新網》刊出，鄧炳強在影片中提及母校中大、「港版國安法」及警察通例修改傳媒定義等事件。就中大學生會以「暴大人」形容學生的身份認同，鄧表示對此感到五味雜陳，又認為年青人「敵視」國家，是源自對中國的不理解及不認識，並希望中大師弟妹及年青人親身了解中國，「唔好淨係從一啲第三者報道去理解國家」。

聲稱實施國安法後 鼓吹暴力港獨人士「轉軚」割席

至於早前警方修訂《警察通例》下「傳媒代表」的定義，不再承認記協和攝記協的記者證，鄧炳強在專訪中再次重提「任何人」記者，指任何人在公眾地方都可以採訪，惟卻表示在危險情況下，警方須確保不會被「黃背心」搶犯、或對警員構成危險，故必須就此劃起封鎖線。鄧又力撐採納政府新聞處登記制度是公平及具透明度，並聲稱目的是希望進一步協助記者採訪。

在專訪中鄧炳強再次以「世界一流」稱讚警隊，指同袍在「暴亂」中克盡己任、盡忠職守，並主動提及「8.31太子站打死人」及「新屋嶺性侵」是對警方的不實指控和抹黑，形容澄清這些謠言對警隊造成很大挑戰。提及「港版國安法」時，鄧力撐法例填補「法律漏洞」，以及對社會穩定發揮積極作用，又指過去很多鼓吹暴力及港獨的人，在法例實施後都「轉軚」割席。

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