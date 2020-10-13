浪卡襲港︱鬧市8號波下風勢弱 市民照出街「我覺得3號都冇」

熱帶氣旋「浪卡」襲港，天文台早上發出8號東北烈風或暴風信號，一直維持至下午。《蘋果》下午分別去到銅鑼灣及旺角，其中銅鑼灣不少商店沒有營業，街道明顯比平時冷清。不少市民表示因風及雨勢較弱，所以外出購物、食飯，有人更直言：「你話8號風球，我覺得3號都冇。」至於旺角則仍有市民外出用膳、逛街。

銅鑼灣下午風勢不算大，只有幾陣驟雨，市民紛紛開遮擋雨。大多商店都沒有營業，主要為食肆、超市等繼續營業。街道上，人流、車流明顯較平日少，部份人去超市購物，拿着一袋袋的戰利品。渣甸街一帶有部份食肆繼續營業，但生意未算暢旺，每間店只有少量食客，有店舖更「一枱客都冇」。賣上海菜的店舖職員黃小姐表示，街道上很少人，連帶食客也減少，「啲人明知打風，點會出街」。她表示，感到風勢較以往弱，或因地區的地理位置而影響，「可能（颱風）唔喺呢邊過」。

有市民質疑天文台決定

任職銷售的李小姐到超市入貨，購買雞蛋及牛奶等食品。她表示，不太感覺到風力，「雨又冇、風又冇，完全冇風嘅」。她續說，今早起身，當看到有8號風球也感意外，坦言對天文台的決定有質疑，「你話8號風球，我覺得3號都冇」。

任職銷售的彭小姐正前往戲院看電影，她表示，她居於港島區，不太感受強勁風勢，「企喺度都唔係好feel到（風勢），只係微微雨」。她表示，從新聞獲悉南區風勢較大，直言難以特定用一區感受來作定斷及評估，相信天文台有其考慮。她又指，受颱風影響，因而未能寄貨，故令工作要推遲，「都好無奈，只能夠放假」。

中六盧同學相約朋友外出用膳，他表示，對比以往8號風球，今次風力明顯較弱，「尋日睇風都遠，預咗會細風啲」。他提及，天文台昨晚已「預告」會有8號風球，相信天文台都不會「彈弓手」，故不感意外，「預咗今日唔使返學。唔使返學，多咗時間溫書」。市區風、雨勢明顯較弱，被問到會否認為天文台仍發岀8號東北烈風或暴風信號而感奇怪，他坦言會感奇怪，惟相信天文台有專業考量，故不會質疑其決定。

旺角花園街街市檔攤仍然營業

《蘋果》記者下午1時亦到旺角區巡視，西洋菜南街一帶只少數舖頭繼續營業，如報紙檔、藥房、戲院、麻雀館等，街上人流稀少。部份餐廳亦有營業，有不願上鏡的食客表示，不用上班「當放咗日假」，用膳後打算回家「煲劇」，另有市民則指「個風好遠，冇諗過打得成」，故昨日亦沒有特別準備糧食儲備。

而在旺角花園街街市，大部份檔攤均有營業，有不願上鏡的菜檔檔販表示，蔬菜價格未有受颱風影響，但客量大減，坦言「我都想唔返工，但市民要食」。另有肉檔檔販則表示，因要供貨給餐廳才開檔，打算提早收檔。

市民張先生今日不用上班，稱可以休息一下，他又指「平日橫風橫雨都要返工，今日咁平靜都打到八號」，對此感到奇怪。張又稱因天氣不壞，所以出街，曾去戲院，但對上映的電影興趣不大，打算去街市買餸便打道回府。

市民李先生則稱今日天氣「冇乜嘢」，今早仍有早起打算上班，未料到掛八號風球，他又指「當放多日假」，打算到處逛逛、吃東西。

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