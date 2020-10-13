武漢肺炎︱林鄭曾出席染疫管樂手演出 專家指表演者吹奏噴出病毒可達20呎

香港管弦樂團據報一名管樂樂手初步確診武漢肺炎，整個樂團逾百人已被送往隔離；而該樂手上周五（9日）曾於尖沙嘴文化中心參與演出，特首林鄭月娥及民政事務局局長徐英偉都有出席，但兩人都並非緊密接觸者。呼吸系統專科醫生梁子超表示，確診者負責吹奏單簧管，該活動會不停有氣流排放，而且不能戴口罩，屬高風險活動。若患者病毒量越高，傳播機會就越大，加上現場冷氣氣流，故此病毒微粒最遠或散播到20呎外，建議確診者身旁的團友和面向他的觀眾都需要接受檢疫。

據獨立媒體《表演場》引述消息指，香港管弦樂團一名單簧管樂手感染武漢肺炎，整個樂團逾一百人已被送往隔離。報道引消息指，樂手上周五（9日）曾於尖沙嘴文化中心參與演出。據康文署資料，該場表演為「樂季揭幕：貝多芬音樂節：廖國敏 | 貝多芬三重協奏曲」。

消息人士表示，該名染疫樂手是低音單簧管樂手艾爾高（Lorenzo Iosco）。該樂團的單簧管樂手史安祖（Andrew Simon）在社交平台確認消息，並稱幾乎全團人均要接受14天檢疫。

據港樂內部訊息，樂團已知悉艾爾高感染，樂團亦會停止運作兩周。訊息又披露，艾爾高在香港文化中心參演當日，曾到地下、3M樓、4樓、5樓及8樓，也曾到過中心的星巴克。

特首辦：林鄭過去兩天已接受病毒測試

行政長官辦公室回覆《蘋果》查詢時表示，林鄭出席表演活動時，全程佩戴口罩，而且沒有接觸樂團成員，座位與樂團成員亦有相當距離，並於表演中場休息時離開。根據衞生防護中心意見，林鄭不屬緊密接觸者，但建議她接受病毒測試，在公眾地方佩戴口罩及留意身體情況。特首辦指，林鄭過去兩天已不只一次接受病毒測試，並會遵從衞生防護中心的建議。

此外，民政事務局局長徐英偉新聞秘書指，徐英偉亦有出席音樂會，但並非緊密接觸，毋須檢疫，但會盡快接受檢測。

梁子超：確診者旁團友及面向觀眾需接受檢疫

呼吸系統專科醫生梁子超指，患者負責吹奏單簧管，由於這類活動會不停有氣流排放，而且不能戴口罩。即使表演者之間有隔板，表演場地本身的鮮風量、表演時間和人與人之間距離都有影響，故仍存有一定空氣傳播風險，屬高風險活動。特別是如果患者病毒量越高，傳播機會就越大，故他身旁的團友和他直接面向的觀眾都尤其需要接受檢疫。

他又指一般人打噴嚏產生的微粒，可散播到約6呎，表演者吹奏加上現場冷氣氣流，病毒微粒最遠或散播到20呎外。故如未來數日有更多團友確診，署方應考慮強制觀眾接受檢測，「唔好以為1.5米社交距離就一定夠」。對於林鄭月娥曾出席該活動，現時更已率團到了深圳，有可能「面聖」國家主席習近平，梁子超認為特首出發前應有接受檢測，但由於感染武肺病毒後仍有僭伏期，建議特首和觀眾即使首次檢測呈陰性，數天後也可再作檢測，減低走漏機會。

梁又認為本港疫情未算完全受控，吹奏類及不能戴口罩的表演應盡量避免，「因為佢哋肺活量都特別高，如果係確診者長時間吹奏，等於不斷喺現場播毒」。他又指政府現時容許進行室內大型表演兼表演者不戴口罩，感覺做法與限聚令仍維持4人的政策不對等。

涉事音樂會上周五（9日）及周六（10日）於尖沙嘴文化中心舉行，其中周六場次於網上直播。從直播片段可見，台上弦樂手及敲擊樂手均有戴上口罩，但廖國敏及管樂手則沒有戴口罩，管樂手之間以透明膠板阻隔。音樂會有不少觀眾入場，場地安排觀眾席最多4人同坐，其餘大部份座位則留空用作分隔，並貼有「暫停使用」告示。

音樂會場刊中，載有特首林鄭月娥「獻辭」，稱音樂會能在疫情中順利舉行，值得高興，「深信大家定會在美妙的音樂及精彩的演出中，度過一個愉快的晚上」。

港樂將取消本月4場演出

港樂表示，得知有樂師初步確診後，已即時通知衞生防護中心、文化中心和相關工作伙伴。衞生防護中心正安排相關樂師和後台工作人員到防疫隔離中心檢測和隔離。而港樂的辦公室現已暫時關閉，並會進行徹底清潔消毒；為安全起見，港樂將取消本月16及17日、23及24日的演出，有關退款安排將於下周公佈。

康文署表示，鑑於一名曾於文化中心音樂廳演出的樂師初步確診，文化中心演藝大樓及音樂廳即日起暫停開放，並全面清潔及消毒場地。演藝大樓將於周五（16日）重開，而音樂廳將於10月25日重開。康文署又指，該樂手最後於本月10日在文化中心參與演出，但其間並沒有接觸公眾人士，他進入香港文化中心時體溫正常。

根據香港管弦樂團網頁介紹，艾爾高來港前，曾在倫敦交響樂團和西班牙馬德里皇家歌劇院擔任低音單簧管樂手。作為一位獨奏家，艾爾高曾多次於歐洲和亞洲演出單簧管最重要的曲目（莫扎特、韋伯、羅西尼）。他也曾在佛羅倫斯和羅馬學習管弦樂指揮，並定期應邀到倫敦市政廳音樂及戲劇學院、皇家音樂學院、皇家管弦樂協會。

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