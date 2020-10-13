8號風球都返工 勞工處醒你權益須知

熱帶氣旋「浪卡」與東北季候風夾擊本港，即使遠至400公里外，正值10月中都帶來8號風球。天文台在今日（13日）早上5時40分發出8號風球，明言在日間大部份時間維持。天文台早於凌晨3時40分預告，早上6時或之前改發8號風球。勞工處隨即在凌晨4時04分發稿，提醒僱主如要僱員在8號風球上班，應妥善安排僱員的交通、膳食和休息地點等，安全接送他們往返工作地點，或發放交通津貼；並應遵守《僱傭條例》、《職業安全及健康條例》、《工廠及工業經營條例》、《僱員補償條例》及《最低工資條例》的規定，履行其法定責任。

勞工處亦提醒僱主，應預早與僱員制訂颱風暴雨的工作安排，包括上班、下班、復工及在家工作等。勞工處編製的《颱風及暴雨警告下工作守則》，為僱主和僱員提供上班及復工安排的參考示例，並提供制訂有關惡劣天氣的工作安排的主要原則、內容框架、參考指引及相關法例資料，以供參考。

勞工處發言人表示，在擬訂及執行有關安排時，除考慮機構運作需要等因素，僱主應優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，亦應體諒每位僱員可能面對的不同情況，如居住地點及附近的路面和交通等情況，並考慮當中的實際困難和需要，採納情理兼備及具彈性的處理方法，例如容許返回工作崗位有困難的僱員在家工作或有較寬裕的上班和復工時間。

「在特殊情況下，如必須安排僱員在惡劣天氣下返回工作地點當值，僱主應就他們的交通、安全、膳食、休息地點等作好安排。在8號或以上颱風警告發出時，如公共交通暫停或只提供有限度服務，僱主應為僱員提供安全接送往返工作地點的服務，或向他們另外發放交通津貼。」

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