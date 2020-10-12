蘋論 ：仇美仇華都要殺中國人？（李平）

深圳特區成立40周年，中共自不免要大舉慶祝。可笑的是，香港特首林鄭月娥的施政報告竟然撞期而要押後，傀儡不只不懂政治，連預先被知會的尊重都欠奉。更可笑的是，國際形勢驟變，美歐從支持中國改革、向中國開放市場和技術，因不再相信中共而收緊政策，中共已退回內循環道路，還要靦顏打深圳牌兼貶低香港。可悲的是，中美民間敵對情緒遠高於40年前，甚至有美軍陸戰隊員在網上發佈短片，威脅要槍殺中國人。更可悲的是，中國的教授、大學生不相信中國強起來的政治宣傳，甚至提出以殘殺中國人作為威脅或抗衡美國的對策。

官方沉默 助長向黨表忠言行

2018年中美貿易戰爆發後，海內外輿論已概嘆「辛辛苦苦四十年，一夜回到開放前」。然而，中共官員、媒體譽之為史詩級貿易戰，繼續推行戰狼外交，一步步把鎮壓香港反送中運動、把武漢肺炎擴散的風波激發成天下圍共的滔天巨浪，以致如今仇華仇美者都揚言要殺中國人，正正凸顯中共內外交困。

社交媒體twitter上周相繼出現威脅要殺死中國人的短片、圖片。短片由美國海軍陸戰隊一等兵賈勒特．莫福德（Jarrett Morford）發佈，用種族主義詞語侮辱中國人，還說服役期間一旦遇到中國人將開槍射殺。圖片是自稱廣西藝術學院20屆學生石可的公開信，題為〈給國家和社會的公開信：我願意對窮人開殺戒，包括我的父母〉，建議政府讓大學生參軍，用一個月時間「殺光6億低收入廢物」，由此省下無數的金錢、資源以對抗美國。

這顯然是中美敵對情緒激化的結果。問題不只在於軍人、大學生怎麼想怎麼說，更在於官方對這些言論的回應。美國海軍陸戰隊發言人已證實莫福德的身份，表示正採取適當的行動，強調「海軍陸戰隊裏沒有種族主義的容身之地」。而中國官方，包括廣西藝術學院，對公佈了手機號碼和QQ號的石可的身份遲遲未說明真偽，對其言論也沒有回應。海內外輿論不乏指摘中共洗腦教育、戰狼外交以致產生石可如此瘋狂的「愛國者」，也有人質疑石可身份的真實性或撰文意在「反串」，但官方的沉默，無疑將助長此類向黨表忠的歇斯底里言行。

形象崩潰 奇謀殘民以逞

堪比石可的「愛國者」，還有中國激進網絡民族主義組織「中國紅客聯盟」發起人之一、瀋陽工學院前特聘教授趙盛燁。他上月在微博以中文和英文發帖，警告美國不要抗衡中國、插手「解放台灣戰爭」，否則將看到「全人類一同毀滅」的後果。他提議，中國在太平洋或喜馬拉雅山或四川盆地深處同時引爆數千枚核彈，產生的次級傷害便可間接的毀滅美國。趙盛燁的毀滅地球論並沒有受到當局或官方媒體的譴責，瀋陽工學院也只是表明趙已離職，不是現職教授。

這些以殘殺國人以抗美的奇謀，與解放軍將領早年準備犧牲西安以東所有城市、也要與美國打核戰的言論是一脈相承。官方如此一再容許這類自殘言論散佈而未予譴責，顯示殘民以逞不排除是中共的意圖和計劃的一部份，也顯示中共所宣傳中國富起來、強起來的政績並未深入民心，如今連大學的教授、學生也認定中國無力正面抗衡美國，中共經由40年改革開放樹立起來偉光正形象已瀕臨崩潰。

然而，慶祝深圳特區成立40年之際，只看到中共要提升深圳地位、要香港融入大灣區，看不到中共啟動政治改革以融入文明世界，看不到中共如何避免仇美仇華者都要殺中國人的鬧劇和悲劇。

李平

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