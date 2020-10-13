習近平昨開始南巡之旅，首站到訪潮州，在當地牌坊街被過百民眾包圍下發表講話。有學者認為習將首站定為潮州，是與他一直塑造的念舊形象有關，因習的首任妻子柯玲玲是潮汕地區人。新華社昨終確認，習近平明將出席深圳特區40周年慶祝大會，並發表重要演說。

雖然這次並非習近平首次南巡，但在中美衝突、武漢肺炎疫情打擊後和反修例風波多重夾擊下，習近平這一次南下倍受重視。昨官媒新華社確認，習近平明早將出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並指央視、新華網會現場直播。根據深圳天文台預測，習近平出席慶祝大會當日，深圳上午有暴雨，會吹5、6級風。

全城封路 民眾抱怨

雖然習近平仍未到埗，但深圳方面高度戒備，深圳市住建局昨發佈重要通知，指昨日至後日，全市建築地盤全部停工。now新聞台報道，前海國際會議中心外有「40」的標誌，附近圍起紅色圍板，出入要登記。深圳蓮花山公園通往山頂鄧小平銅像的小徑，有公安把守不給進入。

習近平昨也到了他公開行程的第一站潮州。就片段所見，習近平以擴音器說要保護好牌坊街，「潮州文化就是嶺南文化的一部份，嶺南文化就是我們中華文化的重要組成部份」。他提到自己上次到潮州已經是1978年，並稱自己曾在福建工作了17年，並指「閩粵」是相通的，「潮州話跟閩南話是通的。我在福建那幾年，是以功夫茶為主」。官媒稍後也報道，指習近平隨後前往潮州三環（集團）股份有限公司，了解企業自主創新和生產經營情況。

雖然片段中不少民眾都因為見到習近平到潮州而高興，惟也有民眾表示，昨午潮州多條道路被封，「無法前進，條條路都封路」。網上亦傳有網民因留言「歡迎個毛線，逛完趕緊走，別留着擾民」，被警方約談。政治學者吳強對本報表示，習近平南下公開的首站為潮州，估計還是「遊山玩水」的性質較多，加上習的第一任妻子柯玲玲為潮汕地區的普寧人，也可以建構習的念舊形象。

傳視察當地解放軍

另外，也有傳習近平可能在潮州視察當地部隊，軍事專家黃東向本報表示現在整個廣東都已經大幅軍事化，「例如兩（個）反航母導彈旅就部署在廣東」。甚至該處是否已設立火箭軍部隊，他認為也有可能，「從美機近來航線，真的很有可能」。他又指，潮州到台灣的相距僅600公里左右，這個位置可以針對南台灣，即高雄、基隆等地，加強對台火力，相對於直接對台的福建也比較安全。他又稱，解放軍很多火箭軍部署位置都是不公開的，以往也有例子是演習完後，外界才發現了在該處有火箭軍，「江西樂平同樣部署東風15（彈道導彈），直至台海演習曝光，外界才知道有這支部隊、基地及具體型號」。

《蘋果》記者/新華社/now新聞台